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Ученые открыли 16-тысячелетних волков и узнали, как их «превратили» в собак

  • 9.03.2021, 8:48
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Ученые открыли 16-тысячелетних волков и узнали, как их «превратили» в собак

Исследование провели в Тюбингенском университете.

Группа ученых из Тюбингенского университета исследовала окаменелости животных и установила, что переход от волков к собакам, возможно, впервые произошел около 16 тысяч лет назад.

Об этом сообщает Daily Mail.

Кости древних собак, которым тысячи лет, были найдены в пещере Гнирсхеле. Их анализ показал, что древние люди одомашнили волков между 14 000 и 16 000 лет назад. Тогда первые их представители жили в пещере на юго-западе Германии.

Древние люди приручили волков из многих родословных. Именно это разнообразие дало начало всему спектру пород, которые есть на сегодняшний день.

Выяснилось, что собаки, жившие в пещере, обладают огромным генетическим разнообразием. Анализ показал, что пять собак из Гнирсхеле были почти такими же разнообразными, как и все породы собак, встречающихся в современном мире.

Ученые узнали, что в то время были три типа собак: которые питались мясом крупных животных (мамонты), другие питались небольшими млекопитающими (олени, лошади), третьи происходили из рациона, состоящего в основном из мелких млекопитающих (зайцы).

"Близость этих животных к людям и признаки довольно ограниченного рациона позволяют предположить, что между 16000 и 14000 лет назад волки уже были одомашнены и содержались как собаки", - сказал доктор Крис Бауманн, ведущий автор исследования из Университета Тюбингена.

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