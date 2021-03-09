Тихановская в Женеве призвала усилить международное давление на Лукашенко 7 9.03.2021, 9:30

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Светлана Тихановская

Экс-кандидат в президенты настаивает на принятии резолюции по Беларуси на заседании Совета ООН по правам человека.

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская надеется на большую поддержку ООН, чтобы заставить белорусского правителя Александра Лукашенко сесть за стол переговоров.

Такое заявление экс-кандидат в президенты Беларуси сделала в интервью агентству AFP во время своего визита в Женеву в понедельник, 8 марта, сообщает dw.com.

"Мы убеждены, что этот режим в конечном итоге падет, потому что давление на него будет оказываться как изнутри, так и извне", - подчеркнула она.

Тихановская также добавила, что рассчитывает на принятие резолюции по Беларуси на заседании Совета ООН по правам человека, проходящем в Женеве.

Подобная резолюция могла бы стать первым шагом на пути к созданию группы экспертов для расследования ситуации с правами человека в Беларуси, уверена она.

По мнению Светланы Тихановской, в какой-то момент Минск не сможет больше "избегать начала переговоров, чтобы выйти из этого масштабного кризиса". "Давление (на режим - Ред.) должно быть усилено", - убеждена Светлана Тихановская.

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