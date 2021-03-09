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«В окружении узурпатора появится патриот, который возьмет его под стражу»

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  • 9.03.2021, 9:48
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«В окружении узурпатора появится патриот, который возьмет его под стражу»

Ситуация в Беларуси будет и дальше «качаться».

Репрессиями режим Лукашенко подрывает собственную устойчивость. Об этом в интервью The Village заявил защищавший Елену Левченко экс-адвокат Михаил Кирилюк.

«Те, кто действует сейчас от имени власти, не хочет иметь дело с активными самостоятельными людьми, им нужны депрессивные и демотивированные люди, которым сказали, что «нет, потому что Луна не в той фазе», а они смиренно ответили: «Ладно, ты ж начальник, я дурак, пошел я… туда», — утверждает Михаил Кирилюк.

«Посты, за которые меня лишили лицензии, были о том, как может произойти мирная передача власти. Я всегда выступал за мирную передачу власти и был убежден, что это то, к чему нужно призывать. Это возможно в том случае, когда в окружении Лукашенко появится «предатель» по отношению к нему. А по отношению к Беларуси патриот, который начнет вести сепаратные переговоры и каким-то образом достигнет договоренностей, в результате чего, возможно, вместе со своими доверенными лицами возьмет Лукашенко под стражу. И таким образом обеспечит транзит власти», — заявил экс-адвокат.

«В Беларуси из-за репрессий уже упала производительность труда, и упадет еще больше. Плюс отъезд бизнесов и отдельных хороших работников, которые перестали для себя видеть перспективы в белорусской экономике. Это ускоряет экономическое падение и бьет по режиму», — считает Михаил Кирилюк.

«Люди не готовы сказать: «мы смирились». Поэтому ситуация и дальше будет качаться», — уверен юрист.

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