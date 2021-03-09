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Саша Филипенко: Власти постоянно ставят парус против ветра, ломая мачту

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  • 9.03.2021, 13:34
Саша Филипенко: Власти постоянно ставят парус против ветра, ломая мачту
Саша Филипенко

В Беларуси разворачивается классический сюжет борьбы добра со злом.

Белорусский писатель Саша Филипенко рассказал об особенностях протеста в нашей стране и о том, какой может стать Беларусь в недалеком будущем.

— То, что с нами происходит — очень простая борьба. У нас нет ни политических, ни экономических требований, только морально-этические. Это очень простая борьба хорошего против плохого, доброго против злого, — рассказал писатель Саша Филипенко в эфире «Еврорадио».

Он признался, что не менял белорусское гражданство и что наблюдает за событиями в родной стране не издалека, а при первой же возможности приезжает «тайком».

— Я не мог поверить, что все это будет происходить в Беларуси. У нас, конечно, есть уныние, что все затянется надолго. Может быть, и затянется на полгода, а, может, и нет. Мне кажется, что все происходит быстрее, чем мы можем себе представить. Мир очень быстро меняется и из-за этого существует разлом в белорусском обществе.

Все общество движется куда-то вперед, условно, к IT- стране, а люди, которые сейчас удерживают власть, совершенно не готовы к этому новому миру. Нами управляют люди, которые застряли в 1970 году и которые хотят туда и движутся в обратном направлении.

Это выглядит как, если вы когда-нибудь ходили под парусом, то вы понимаете, как нужно ловить ветер. А нами сейчас управляет человек, который в этом ничего не понимает и который постоянно ставит парус против ветра, прямо ломает мачту! Он не понимает, что сейчас у нас подул этот ветер перемен и не умеет его ловить.

Сейчас всем хорошо бы учиться быстро адаптироваться к вызовам времени. Но нами хотят управлять люди, которые рассказывают, что самое важное, чтобы не было войны, и мы будем решать эту проблему — отсутствие войны путем того, что мы устроим маленькие войны на собственных улицах, — анализирует происходящее писатель.

При всем огромном желании перемен он советует не строить напрасных иллюзий и прогнозирует, что после долгожданной победы людей ждет много разочарований.

— Наверняка есть люди, которые обманываются насчет того, что сейчас мы добьемся какой-то победы, и вроде как все станет хорошо.

Я с самого начала говорил, что мне просто хочется, чтобы ушел конкретный президент. У меня нет больших иллюзий насчет будущего. Нас ждут тяжелые времена, просто мы сделаем шаг вперед и будем жить в стране, в которой сможем обсуждать наши проблемы, говорить с нашими кандидатами и призывать их к ответу. Сейчас наше общество научилось призывать к ответу государство, и в этом смысле мы сделали шаг вперед.

Думаю, что мы проходим какие-то этапы становления страны и некоторые уже прошли. Нам нет еще 30 лет, но мы уже поняли, что нам не нужна собственная диктатура, мы готовы к следующему шагу. Мы последовательно движемся вперед. Не думаю, что сейчас происходит потеря собственной независимости. Мы все по- прежнему очень боимся России, но Россия уже давно не та супермощная страна, которую следовало бы бояться.

Не знаю, кто будет следующим президентом. Мне хочется, чтобы люди поскорее вышли на свободу, а дальше, я думаю, нас ждет большое количество разочарований, в том числе разочарований людей, который сражались за что-то.

Но, с другой стороны, мне нравится, что среди нас много людей, у которых нет иллюзий, и которые тоже понимают, что это только первый шаг и что у нас впереди еще очень много работы, — отметил Филипенко.

Писатель поделился мыслями о том, какой в его понимании должна стать Беларусь в будущем.

— Мне хотелось бы, чтобы Беларусь была страной, где, во-первых, было бы очень понятно, что есть хорошо, а что есть плохо. Я хочу жить в стране с понятными ценностями, чтобы у нас не было смертной казни, и чтобы была эвтаназия.

Я бы хотел, чтобы мы жили в стране, в которой большинство граждан не знали бы имени президента, потому что это чиновник.

Чтобы президенты сменялись раз в год, как это происходит, допустим, в Швейцарии. Я бы хотел, чтобы у нас были референдумы внутри областей и в конце года — общенациональные, на которые мы будем выносить какой-то список вопросов.

Например, если вы живете в Бресте и хотите решить какой-то вопрос, вам нужно собрать 5 тысяч подписей для того, чтобы вынести это на референдум в Бресте, и 10 тысяч, чтобы вынести этот вопрос на общереспубликанский референдум.

Я представляю себе, что это наиболее действенная модель, и мы видим, что белорусы готовы жить в обществе, в котором они могут сами принимать решения. Для этого нам нужен парламент и совершенно не нужны больше диктаторы, которые просто отмирают как мамонты. Мы видим, что они никак не совпадают с тем, чего мы хотим, — говорит литератор.

Взаимоотношения Беларуси с ЕС, по его мнению, не должны становится политическим вопросом.

— Хорошо бы, чтобы у нас не было виз, и чтобы мы чувствовали себя частью европейского общества. Хотя, мне кажется, мы уже часть европейской семьи. Но нам нужно понимать, что у нас будут какие-то проблемы, если мы будем в ЕС и если мы в нем не будем.

Мне бы хотелось, чтобы люди сами решили на референдуме, хотят они жить в ЕС или не хотят. Если большинство решит, что мы будем, условно, центристы, как какая-нибудь Швейцария, мы можем не входить в ЕС, но при этом входить в Шенген.

Каждый белорус должен решить, есть ли у него какие-то выгоды от ЕС или нет. Это не должно быть политическое решение, — считает писатель.

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