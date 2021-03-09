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Россияне назвали рост цен и бедность главной проблемой общества

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  • 9.03.2021, 19:01
Россияне назвали рост цен и бедность главной проблемой общества
Иллюстрационное фото: ТАСС

Почти 20 млн россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Россияне считают главной проблемой общества рост цен и бедность. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", опубликованные 9 марта.

Согласно данным, 58% россиян назвали рост цен главной проблемой общества, а 40% – бедность и обнищание населения. Другими важными проблемами респонденты назвали бедность (40%), коррупцию (39%) и рост безработицы (36%).

В социальной сфере россиян более всего беспокоит расслоение общества на богатых и бедных (26%), недоступность многих видов медицинского обслуживания (23%) и образования (20%).

При этом за последние годы обеспокоенность россиян ростом цен снизилась. В 2018 году 72% опрошенных считали рост цен одной из главных проблем. Снизилось и число тех, кто считает бедность одной из главных проблем (52% в 2018 году).

На коррупцию россияне обращают все больше внимания. Важность этой проблемы росла с 2015 года (24%) и стабилизировалась на уровне 39–40%. 14% указывают на важность произвола чиновников, 12% считают проблемой слабость государственной власти, а 7% – конфликты властей страны.

Среди прочих проблем наиболее насущной остается ухудшение состояния окружающей среды (21%), на втором месте рост наркомании и кризис морали – 19%.

Опрос проводили с 18-го по 24 февраля этого года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. В нем участвовал 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента в личном интервью.

В сентябре прошлого года Росстат сообщал, что по сравнению с первым кварталом число россиян, живущих за чертой бедности, во втором квартале выросло на 1,3 млн человек. Доходы ниже прожиточного минимума имеют 19,9 млн человек, или 13,5% населения страны.

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