США пообещали защитить Украину в случае российской агрессии 5 1.04.2021, 21:59

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Фото: Министерство обороны Украины

Военные министры двух стран провели переговоры.

Вашингтон пообещал поддержку Киеву в случае эскалации военной агрессии со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минобороны по итогам телефонных переговоров военных министров двух стран.

Министр обороны Украины Андрей Тартан провел беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином на фоне сообщений о стягивании российских войск к украинской границе.

«Глава украинского оборонного ведомства отметил системную эскалацию ситуации в районе проведения операции объединенных сил и нежелании России подтвердить приверженность режиму прекращения огня», — говорится в сообщении.

Остин в ответ заверил, что США готовы и дальше поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму. «В случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине с противником и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — сообщает пресс-служба министерства.

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