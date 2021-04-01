США пообещали защитить Украину в случае российской агрессии

США пообещали защитить Украину в случае российской агрессии5
- 1.04.2021, 21:59
- 4,690
Военные министры двух стран провели переговоры.
Вашингтон пообещал поддержку Киеву в случае эскалации военной агрессии со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минобороны по итогам телефонных переговоров военных министров двух стран.
Министр обороны Украины Андрей Тартан провел беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином на фоне сообщений о стягивании российских войск к украинской границе.
«Глава украинского оборонного ведомства отметил системную эскалацию ситуации в районе проведения операции объединенных сил и нежелании России подтвердить приверженность режиму прекращения огня», — говорится в сообщении.
Остин в ответ заверил, что США готовы и дальше поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму. «В случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине с противником и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — сообщает пресс-служба министерства.