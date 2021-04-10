Ученые обнаружили потерянный «Золотой город», которому около трех тысяч лет 10.04.2021, 8:32

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Это поселение искали археологи со всего мира.

Археологи обнаружили древний египетский город близ Луксора, который был затерян под песками 3000 лет назад. Это поселение искали ученые со всего мира.

Об этом сообщает египетская газета Ahram Online.

Ученые предполагают, что город был основан одним из величайших правителей Египта, царем Аменхотепом III, девятым царем 18-й династии, правившим Египтом с 1391 по 1353 год до нашей эры. Этот город активно действовал во время совместного регентства великого царя с его сыном, знаменитым Аменхотепом IV Эхнатоном.

Некоторые из стен достигают 3 метров в высоту.

Раскопки начались в сентябре 2020 года. В итоге они обнаружили большой город с почти целыми стенами и комнатами, заполненными предметами повседневной жизни. Он получил название "потерянный Золотой город".

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