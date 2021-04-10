Медики выяснили, что произойдет с организмом, если съедать каждый день один банан 5 10.04.2021, 12:23

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Плод среднего размера содержит 422 миллиграмма калия.

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Синтия Сасс рассказала, почему в рационе обязательно должен присутствовать банан, пишет healthinfo.ua.

Она отметила, что плод среднего размера содержит 422 миллиграмма калия — это 12 процентов от рекомендуемой дневной нормы. Также бананы — источник питательной клетчатки, необходимой для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в одном банане содержится почти 20 процентов дневной нормы витаминов C и B6. Все это и многое другое благотворно влияет на состояние внутренних органов и здоровье в целом.

Бананы заменяют спортивные напитки

В недавнем исследовании, результаты которого опубликовали в PLoS ONE, врачи проанализировали образцы крови четырнадцати велосипедистов. Спортсмены выпивали чашку углеводного напитка или съедали половину банана каждые 15 минут во время трехчасовой гонки. В результате авторы эксперимента обнаружили, что спортивные напитки и бананы показывают одинаковую эффективность.

"Однако у бананов есть преимущества: они содержат больше питательных веществ, чем спортивные напитки, и имеют более полезную смесь натуральных сахаров с антиоксидантами", — сказала Синтия Сасс.

Разгоняют метаболизм

Бананы — источник резистентного крахмала, который подавляет аппетит и помогает худеть, отмечает диетолог. Такой крахмал (норма — от десяти до 15 граммов) также ускоряет обмен веществ и "переключает печень в режим сжигания жира". Средний и немного зеленый банан содержит 12,5 грамма, спелый — почти пять граммов.

Бананы снижают артериальное давление

Это значит, что организму не придется так усердно работать, чтобы перекачивать кровь по телу. Диетолог также сообщила, что диета, включающая богатые калием продукты, снижает риски сердечных заболеваний и инсульта на 21 процент. "И чем больше калия вы потребляете, тем больше натрия выйдет из организма, поскольку этот минерал действует как натуральное мочегонное средство", — отметила Сасс.

Бананы содержат полезные бактерии

Одни из них — пробиотики, которые улучшают пищеварение. Есть еще пребиотики, которые служат пищей для пробиотиков, крайне необходимых для здоровья кишечника. Пребиотики также содержатся в изюме, спарже, луке и чесноке.

Помогают при проблемах с желудком

За счет все того же калия бананы нормализуют процесс переваривания пищи, предотвращают вздутие и запоры, снижают кислотность желудка и помогают бороться с изжогой и даже язвой желудка, подытожила специалист.

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