Мальта готова платить иностранным туристам
- 10.04.2021, 12:53
Для этого нужно пробыть на острове не менее трех дней.
До 200 евро обещают власти Мальты тем, кто пробудет на острове не менее трех дней. Нужно только забронировать номер непосредственно в отеле, сообщает dw.com.
Гости пятизвездочных гостиниц получат от мальтийских властей 100 евро (отель добавит аналогичную сумму), те, кто остановятся в четырехзвездочной гостинице получат 150 евро, а за выбор трехзвездочной - 100 евро. Большинство ограничений на Мальте планируют снять с 1 июня.