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Мальта готова платить иностранным туристам

  • 10.04.2021, 12:53
Мальта готова платить иностранным туристам

Для этого нужно пробыть на острове не менее трех дней.

До 200 евро обещают власти Мальты тем, кто пробудет на острове не менее трех дней. Нужно только забронировать номер непосредственно в отеле, сообщает dw.com.

Гости пятизвездочных гостиниц получат от мальтийских властей 100 евро (отель добавит аналогичную сумму), те, кто остановятся в четырехзвездочной гостинице получат 150 евро, а за выбор трехзвездочной - 100 евро. Большинство ограничений на Мальте планируют снять с 1 июня.

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