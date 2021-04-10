Мальта готова платить иностранным туристам 10.04.2021, 12:53

Для этого нужно пробыть на острове не менее трех дней.

До 200 евро обещают власти Мальты тем, кто пробудет на острове не менее трех дней. Нужно только забронировать номер непосредственно в отеле, сообщает dw.com.

Гости пятизвездочных гостиниц получат от мальтийских властей 100 евро (отель добавит аналогичную сумму), те, кто остановятся в четырехзвездочной гостинице получат 150 евро, а за выбор трехзвездочной - 100 евро. Большинство ограничений на Мальте планируют снять с 1 июня.

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