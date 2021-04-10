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Как работает вакцина AstraZeneca: красочная модель

  • 10.04.2021, 13:42
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Как работает вакцина AstraZeneca: красочная модель
Фото: Reuters

Специалисты Оксфордского и Саутгемптонского университетов детально раскрыли механизм работы препарата.

Новое исследование, проведенное специалистами Оксфордского и Саутгемптонского университетов, детально раскрывает механизм работы вакцины. Иллюстрации получились не только познавательными, но и очень красивыми, сообщает «Вокруг света».

«Вакцина AstraZeneca превращает клетки в «маленькие фабрики» для борьбы с Covid-19»,–  говорят авторы. Она использует генетически модифицированный аденовирус шимпанзе. В него были встроены гены коронавируса, отвечающие за формирование шиповидных белков (spike-protein, S-protein или S-белок), при помощи которых патоген проникает в клетку.

Когда в клетке оказывается векторная вакцина, начинается производство «шипов». Они содержат спайковый белок, имитируя наличие в организме вируса. Реагируя на это, иммунная система производит антитела, блокирующие этот белок. И если после этого в организм проникает настоящий SARS-CoV-2, иммунная система сможет распознать знакомый ей чужеродный белок и произведет антитела по отработанной технологии.

Используя криоэлектронную микроскопию, ученые получили изображения клеток, которые под действием вакцины AstraZeneca обросли шипами. Те очень похожи на шипы SARS-CoV-2 не только внешне, но и по составу.  Это свидетельствует об эффективности Vaxzevria в противостоянии коронавирусу.

Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2, разработанная компанией AstraZeneca, недавно была переименована в Vaxzevria, но пока в мире активно продолжают использовать прежнее имя. Это помогает не запутаться и лучше понять, как вакцинироваться от COVID-19.

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