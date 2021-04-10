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«Каждый день сотни листовок, наклеек, граффити, и национальных флагов появляются по всей Беларуси»

  • 10.04.2021, 22:19
«Каждый день сотни листовок, наклеек, граффити, и национальных флагов появляются по всей Беларуси»

Свободные белорусы продолжают бороться.

Телеграм-канал «Хартия-97» сообщает о вечерних акциях протеста:

Акция солидарности прошла в Витебске.

Верят в победу жители Лиды, а белорусы Санкт-Петербурга участвуют в гаражной распродаже.

- Каждый день сотни листовок, наклеек, граффити, и национальных флагов появляются в разных уголках страны, пишет телеграм-канал «Баста!».

Продолжаем бороться с равнодушием и украшать наши города.

Перечень полезных инструкций и советов можно посмотреть тут.

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