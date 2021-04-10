«Каждый день сотни листовок, наклеек, граффити, и национальных флагов появляются по всей Беларуси»
- 10.04.2021, 22:19
Свободные белорусы продолжают бороться.
Телеграм-канал «Хартия-97» сообщает о вечерних акциях протеста:
Акция солидарности прошла в Витебске.
Верят в победу жители Лиды, а белорусы Санкт-Петербурга участвуют в гаражной распродаже.
- Каждый день сотни листовок, наклеек, граффити, и национальных флагов появляются в разных уголках страны, пишет телеграм-канал «Баста!».
Продолжаем бороться с равнодушием и украшать наши города.
Перечень полезных инструкций и советов можно посмотреть тут.