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Теракт без мотива и приговор в рекордные сроки: что произошло 10 лет назад в минском метро

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  • 11.04.2021, 11:06
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Теракт без мотива и приговор в рекордные сроки: что произошло 10 лет назад в минском метро
Иллюстрационное фото

До сих пор белорусы ищут ответы на многие вопросы.

В Беларуси отмечают десятую годовщину теракта в минском метро. 11 апреля 2011 года на самой загруженной станции метрополитена "Октябрьская" произошел взрыв, в результате которого погибли 15 человек, более 500 пострадали. Виновными в совершении теракта суд признал двух молодых людей из Витебска – Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Их приговорили к смертной казни и в марте 2012 года расстреляли. Судебный процесс, сам приговор и отказ Лукашенко удовлетворить прошение Ковалева о помиловании вызвали большой резонанс в обществе. До сих пор нет ответов на многие вопросы, в том числе – о мотиве преступления.

"Настоящее Время" вспоминает, что происходило в Минске 11 апреля и после.

Взрыв

В понедельник, 11 апреля 2011 года, в 17:56 – в вечерний час-пик – на станции метро "Октябрьская" в Минске прогремел взрыв. Взрывное устройство, предположительно, находилось под скамейкой на платформе напротив места остановки второго вагона. Позже КГБ Беларуси сообщил, что оно было начинено рубленой арматурой, гвоздями и металлическими шариками диаметром около 15 мм, а его мощность в тротиловом эквиваленте составила от 5 до 7 кг. Диаметр воронки, образовавшейся на перроне от взрыва, составил около 80 см.

"Октябрьская" – пересадочная станция, соединяющей две линии минского метро, поэтому в час пик там всегда многолюдно. В момент взрыва только на платформе находилось около 300 человек.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по части 3 статьи 289 УК РБ ("Терроризм").

Через два часа после взрыва Александр Лукашенко с шестилетним сыном Колей спустился на платформу "Октябрьской" и возложил цветы в память о погибших. "Это были первые цветы в память жертв теракта", – сообщила тогда пресс-служба Лукашенко.

Поздно вечером на экстренном совещании с силовиками Лукашенко заявил, что не исключает связи взрыва в метро с событиями 3 июля 2008 года в День Независимости, когда во время праздничного концерта в толпе у стелы "Минск – город-герой" на проспекте Победителей сработало устройство, начиненное гайками и болтами. Более 50 человек получили осколочные ранения. (Тогда происшествие расценили как злостное хулиганство, допрашивали активистов оппозиции, анархистов, под предлогом расследования у всех мужчин в стране сняли отпечатки пальцев. Преступников не нашли.)

"Может быть, это звенья одной цепи. Установите, кому выгодно взорвать спокойствие и стабильность в стране, кто за этим стоит", – сказал Лукашенко тогдашнему председателю КГБ Вадиму Зайцеву. "Не исключаю, что нам могут этот "подарок" завезти извне, но нам надо посмотреть у себя. Это важно", – добавил Лукашенко.

Глава КГБ сообщил о взрывчатке, "не имеющей аналогов в мире". В Минск на помощь белорусским силовикам приехали специалисты из России, Великобритании, Израиля.

Уже на следующий день на пресс-конференции председатель КГБ Вадим Зайцев сообщил, что по делу о теракте "для проведения опросов" задержаны три человека, в качестве подозреваемого рассматривается один из них. Появились также фотороботы подозреваемых, их имена не раскрывались.

Тогда Зайцев рассказал, что подозреваемый – мужчина неславянской внешности в возрасте до 27 лет, крепкого телосложения, ростом 175-180 см. Был одет в коричневую куртку и коричневую вязаную шапочку. "Не исключено, что он мог быть наемником".

Глава КГБ озвучил также версии теракта в метро. По его словам это:

дестабилизация обстановки в Беларуси: "попытка посеять страх, панику, недоверие к правоохранителям, следователям, органам власти",

причастность к взрыву молодых экстремистов: он отметил протесты после президентских выборов 19 декабря 2010 года и последовавшие за этим суды и предположил, что мотивом взрыва могла быть месть органам безопасности,

поступок нездорового человека "не только психически, но и с точки зрения личных амбиций".

Утром 13 апреля на экстренном совещании Лукашенко сообщил, что теракт раскрыт: "Чекистам и милиции понадобились всего лишь сутки для того, чтобы вчера в 9 вечера провести блестящую операцию и без шума, выстрелов и трескотни задержать исполнителей. Сегодня в 5 утра они дали показания. Главное, мы уже знаем, кто и как совершил этот теракт. Пока только не известно зачем, но и это скоро станет известно".

"Исполнителями" оказались токарь и электрик из Витебска. По словам Лукашенко, они признались также в совершении взрыва на День Независимости в Минске в 2008 году, во взрывах в Витебске в 2005-м и в нескольких эпизодах 2000-2004 годов.

Коновалов, Ковалев и теракт

Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева задержали на съемной квартире в Минске 12 апреля, на следующий день после взрыва. Вскоре Коновалова обвинят кроме прочего в совершении теракта, Ковалева – в соучастии.

Оба родом из Витебска, они были одноклассниками и приятелями. В апреле 2011 года Коновалов работал токарем в РУП "Витебский завод запасных тракторных частей", Ковалев уже полгода как жил в Минске, работал электромонтером по ремонту и обслуживанию линий электропередачи ОАО "Минские электросети".

О том, что происходило с Коноваловым и Ковалевым в те апрельские дни, можно судить по официальным сообщениям силовых ведомств и показаниям свидетелей в суде.

Согласно версии следствия, 10 апреля Дмитрий Коновалов приехал в Минск, при нем была сумка с взрывчаткой. На вокзале его встретил Владислав Ковалев, по объявлению в газете "Из рук в руки" они сняли квартиру "на сутки", где и находились все эти дни. Вечером 10 апреля Коновалов съездил на станцию метро "Октябрьская" и выбрал место для совершения теракта.

В квартире с Ковалевым и Коноваловым была и 21-летняя студентка Яна Почицкая. Она выступала свидетелем в суде, а после него исчезла: удалила аккаунты в соцсетях, сменила номер телефона.

Коновалов познакомился с Почицкой вконтакте, в Минске они встретились, и до самого задержания Почицкая находилась в съемной квартире. Она рассказала, что 11 апреля вечером Коновалов куда-то уходил и вернулся то ли в 18:00, то ли в 19:00. На следующий день в квартиру ворвались силовики спецподразделения "Алмаз" – Ковалева, Коновалова и Почицкую задержали; девушку вскоре отпустили.

Яна Почицкая была единственная, кто видел Коновалова и Ковалева вместе у сумки, в которой, по версии следствия, была взрывчатка. Этот эпизод якобы доказывал причастность Владислава к преступлению. Однако на суде на вопрос, мог ли видеть Ковалев содержимое сумки, девушка ответила отрицательно.

Следствие заявляло о том, что совершить взрыв Дмитрий Коновалов мог в любое время – взрывчатку он готовил с июля 2010 года. Но вероятным триггером стали отпечатки пальцев, которые он вынужден был сдать 9 апреля – за два дня до теракта в метро. Такую версию на суде озвучил гособвинитель Алексей Стук.

Дело в том, что после взрыва в День Независимости в 2008 году все военнообязанные граждане Беларуси должны проходить дактилоскопию – отпечатки их пальцев сравнивали с теми, что были обнаружены на взрывном устройстве. Дмитрий Коновалов этого избежал: сотрудник УВД Витебского облисполкома Руслан Синицын в 2009 году не взял отпечатки пальцев у призывника Коновалова: тот смог убедить милиционера, что проходил процедуру раньше. (В январе 2012 года Синицын был обвинен в служебной халатности и приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.) Таким образом, Коновалова не проверяли на причастность к взрыву в 2008 году.

Как рассказал в суде Алексей Стук, сразу же после снятия отпечатков Коновалов начал "активные действия, чтобы избежать задержания", приехал в Минск и устроил взрыв. По версии гособвинения, Владислав Ковалев знал о взрывном устройстве и планах Коновалова еще в 2010 году, и в апреле 2011 года действовал вместе с приятелем.

О том, как произошел взрыв, уже через два дня после теракта рассказал журналистам замгенпрокурора и руководитель следственной группы Андрей Швед. На видео с камер наблюдения в метро видно, как исполнитель теракта приезжает на станцию метро "Купаловская" с большой черной сумкой, спускается на станцию "Октябрьская". Какое-то время он находится на перроне, затем оставляет сумку возле скамейки, поднимается по лестнице перехода между станциями и наблюдает с лестничного пролета за происходящим на платформе, рассказал Швед. Затем, по словам замгенпрокурора, он производит "какие-то манипуляции руками, то ли в кармане куртки, то ли штанов", после чего происходит взрыв.

Предварительное следствие длилось 109 дней. К началу суда дело составляло 550 томов, по нему проходили более 500 потерпевших и сотни свидетелей.

Судебный процесс начался 15 сентября.

Дмитрия Коновалова обвинили в 30 эпизодах преступной деятельности, включая четыре террористических акта, незаконный оборот взрывчатых веществ, особо злостное хулиганство и умышленное повреждение имущества.

Владислава Ковалева обвинили более чем в 15 эпизодах преступной деятельности, связанной с участием в теракте в минском метрополитене, незаконным оборотом взрывчатых веществ, непредоставлением информации о преступлении, сокрытием орудия преступления.

На суде Дмитрий Коновалов признал вину в совершении теракта 11 апреля 2011 года в минском метро и 3 июля 2008 года в Минске на День Независимости, а также в незаконных действиях со взрывчатыми веществами. По остальным пунктам обвинения Коновалов своей вины не признал.

Владислав Ковалев заявил, что в подготовке взрыва в метро не участвовал и не считает, что теракт совершил Коновалов. Он отметил, что первоначальные показания давал под психологическим давлением, поэтому во время следствия и в суде они кардинально расходились.

Адвокаты обвиняемых указывали на несоблюдение во время суда надлежащей правовой процедуры. По их мнению, не были представлены доказательства причастности их подзащитных к преступлению.

Так, Дмитрий Лепретор, адвокат Дмитрия Коновалова, обратил внимание на то, что эксперты не установили портретного сходства Коновалова с человеком на видео с камер наблюдения в метро, а лишь установили сходство элементов одежды. Кроме того, никаких следов взрыва ни на одежде Коновалова, ни на нем самом не нашли, хотя он находился на достаточном для этого расстоянии к месту взрыва, сообщал из зала суда корреспондент белорусской службы Радио Свобода.

Адвокат Владислава Ковалева Станислав Абразей заявил, что в клетке в зале суда находятся невиновные. "Сторона гособвинения доказала только факты взрывов и то, что моего подзащитного зовут Ковалев Владислав Юрьевич", – сказал Абразей. Он отметил, что суд отказал адвокатам в просмотре видео с комментариями, хотя сторона обвинения это делала. Анализируя запись по минутам, Абразей подчеркнул, что показанное в суде видео – даже не видеомонтаж, а нарезка разных кадров, видеоподделка, которую нельзя считать доказательством.

От дачи показаний и от последнего слова Дмитрий Коновалов отказался. Владислав Ковалев в последнем слове призвал суд обратить внимание на многочисленные противоречия, чтобы вынести справедливое решение.

Приговор и исполнение

Четырнадцатого ноября 2011 года замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук попросил приговорить обоих обвиняемых к высшей мере наказания – смертной казни. Тридцатого ноября Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев были приговорены к расстрелу.

Девятого декабря 2011 года Ковалев написал прошение о помиловании в адрес президента Беларуси, мать и сестра от его имени подали жалобу на приговор Верховного суда в Комитет ООН по правам человека. Жалоба была зарегистрирована 15 декабря 2011 года и рассмотрена 29 октября 2012 года. Однако никакого влияния на судьбу Ковалева это уже не оказало.

Четырнадцатого марта 2012 года Лукашенко отказал Владиславу Ковалеву в помиловании.

Семнадцатого марта мать Владислава Любовь Ковалева сообщила журналистам, что получила извещение из Верховного суда, датированное 16 марта, о приведении приговора в исполнение. Сестра Владислава Татьяна опубликовала в фейсбуке фото извещения.

Накануне, 11 марта, родным Владислава неожиданно дали свидание с ним в СИЗО КГБ. "Я спросила, можно ли перенести, вдруг не будет билетов на поезд [из Витебска в Минск]. Сказали, что нет, и все", – рассказывала Любовь Ковалева белорусской службе Радио Свобода. Она обратила внимание, что сотрудники изолятора были необычайно вежливы с ней. А 13 марта адвоката к ее сыну уже не пустили.

Вещи Владислава Ковалева, которые получила его мать из СИЗО КГБ после его расстрела. В Беларуси по закону родным приговоренного к смертной казни не сообщается дата приведения в исполнение приговора, а также место захоронения казненного

Вещи Владислава Ковалева, которые получила его мать из СИЗО КГБ после его расстрела. В Беларуси по закону родным приговоренного к смертной казни не сообщается дата приведения в исполнение приговора, а также место захоронения казненного

Белорусский портал TUT.BY сообщал, что Ковалева расстреляли 15 марта, в этот же день, когда его адвокат подал надзорную жалобу. Позже в государственных СМИ появилась информация, что Коновалов также казнен. С момента вынесения приговора и до приведения его в исполнение прошло всего три с половиной месяца.

Правозащитники заявили, что приведение приговора в исполнение до рассмотрения дела в Комитете ООН по правам человека – это полное пренебрежение международным правом.

"Дестабилизировать обстановку в Республике Беларусь"

Теракт в мирной Беларуси оставил после себя много вопросов, на которые граждане страны так и не получили ответы. Это подтверждает опрос Независимого института социально-экономических и политических исследований, проведенный в декабре 2011 года – после суда по делу о взрыве и уже вынесенного приговора. Согласно опросу, 43,4% респондентов считали Ковалева и Коновалова невиновными, 37% верили в то, что именно они осуществили теракт в метро.

У журналистов и общественности больше всего сомнений вызывали мотивы преступления. Коновалов на допросах твердил, что цель взрыва была "дестабилизировать обстановку в Республике Беларусь", не уточняя, что именно он имеет в виду. От показаний в суде и последнего слова он отказался.

Почему молчал Коновалов? Мог ли выпускник ПТУ собрать бомбу, "аналогов которой нет в мире"? Почему так быстро осудили обвиняемых? Эти вопросы породили множество конспирологических версий, в том числе о причастности к теракту белорусских спецслужб с целью отвлечь внимание от экономического кризиса в стране и сложной политической ситуации после президентских выборов в декабре 2010 года, когда бывшие кандидаты в президенты и сотни сторонников оппозиции были арестованы после протестов.

Не верит в виновность сына и Любовь Ковалева. Комитет ООН по правам человека вынес решение, согласно которому белорусские власти нарушили право осужденного Владислава Ковалева на жизнь, а также ряд других прав, гарантированных национальным законодательством и международными нормами, как, например, запрет на применение физической силы, презумпция невиновности, право на справедливый суд и так далее. Любовь Ковалева пытается возобновить расследование с целью последующей реабилитации ее сына.

Беларусь – единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь. По данным правозащитного центра "Весна", за последние 20 лет в стране расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.

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