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Анджей Почобут: К нынешнему состоянию отношусь, как к командировке

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  • 11.04.2021, 12:48
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Анджей Почобут: К нынешнему состоянию отношусь, как к командировке
Анджей Почобут

Результатом будет статья или книга.

Пошла третья неделя, как гродненский журналист Андрей Почобут находится в следственном изоляторе. Ему и еще четырем активистам Союза поляков Беларуси предъявлены обвинения по уголовной статье, пишет tut.by.

Анджей Почобут, как и другие фигуранты, были доставлены для содержания под стражей в Минск, находятся в СИЗО № 1 на улице Володарского.

В письме журналист отмечает, что он был морально готов к такому развитию событий — задержанию и уголовному преследованию:

— Не грущу, ни о чем не жалею и не опускаю руки. Понемногу готовлюсь к суду, он обещает быть очень интересным. Думаю о тех, кому довелось побывать в этих стенах. Это мой любимый писатель Песецкий, командир полка Виленских уланов Домбровский (он умер на Володарке в 1941-м), ксендз майор Баньковский и многие другие. Когда ведут по коридорам, пытаюсь запомнить их атмосферу, представить, какой она была в те безжалостные времена. Традиционно отношусь к своему нынешнему состоянию как к командировке, результатом которого будет статья или книга.

Напомним, Анджею Почобуту, главе Союза поляков Анжелике Борис и еще трем активистам Союза поляков предъявлены «обвинения» по статье УК РБ. Для журналиста это не первое уголовное дело, в 2011 его в закрытом режиме судили за «клевету» в отношении Лукашенко, вину он не признал.

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