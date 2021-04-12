Как белорусам записаться на вакцинацию 6 12.04.2021, 15:43

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В Минске начали массово вакцинировать от коронавируса.

Как попасть на процедуру, если не входишь в группу риска? Есть ли в поликлиниках вакцина на выбор? Tut.by поговорил с теми, кто уже сделал прививку.

«Надоело бояться»

Через сайт 13-й городской поликлиники Минска 30-летний Александр и 27-летняя Ульяна записались на вакцинацию еще в конце февраля — как только появилась информация о предстоящей вакцинации всех желающих. В начале апреля паре позвонили и предложили прийти на первую дозу прививки: 6 апреля с 15.00 до 16.00.

— Сначала нужно попасть к терапевту: мне показалось странным, что в одной очереди — кто-то по талончикам, кто-то на прививку. На приеме измеряют температуру, сатурацию, спрашивают про аллергические реакции, потом отправляют в процедурный кабинет — и делают укол, — поясняет Александр. — Но это быстро: за пять минут готово.

В очереди на вакцинацию пара наблюдала по большей степени пожилых людей, но было и несколько пар до 35 лет. Выбрать вакцину в поликлинике не предлагали: кололи только китайской.

— Врач предупредила, что после процедуры надо остаться в поликлинике на полчаса на случай, если станет плохо. Предупредили, что если нет времени сидеть, то ставить вакцину не будут, — рассказывают минчане.

Реакция на препарат у двоих была нормальной. У Саши к вечеру того же дня разболелась голова, лег спать — и на утро все в порядке. У Ульяны голова немного ныла и было ощущение горечи во рту, но после сна тоже все прошло.

— С прививкой есть вероятность, что даже если заболеешь, то все пройдет легче или ты болезнь не почувствуешь, — рассказывает о своей мотивации Александр. — А мы давно работаем на "удаленке", надоело, если честно, бояться. Это страх даже больше не за себя, а за своих родных. Понятно, что и с прививкой их можно заразить. Но если мы все вместе вакцинируемся, то так будет спокойнее.

— А я хочу в отпуск! — добавляет Ульяна. — Мне кажется, вечность не были, очень надоело сидеть дома.

«Боюсь, что вакцина может закончиться»

42-летняя Ольга давно решила, что будет делать прививку. Записалась первый раз на вакцинацию через сайт 19-й центральной районной поликлиники Минска в феврале, потом еще раз — в марте. 9 апреля Ольге по телефону предложили сделать вакцину уже 10 апреля.

— Сказали, что пытаются развести потоки людей, поэтому можно было выбрать несколько временных интервалов. С 9 до 10 утра нас пришло около 15 человек, — рассказывает минчанка. — В очереди было много людей достаточно пожилого возраста — где-то за 60. Я сначала подумала, что им предложили привиться по возрастному показателю, но оказалось, что многие из них просто планируют ехать к детям — кто в Россию, кто в Европу. Достаточно активные люди. Были и молодые: в основном те, кто тоже куда-то едет.

Процедура прошла очень быстро: в процедурном спросили о самочувствии, но температуру, сатурацию не измеряли.

— При мне пытались записаться очень пожилые люди, но их в регистратуре попросили сначала сходить на прием к терапевту. Тех, кто был с хроническими заболеваниями, — тоже.

Ольга хотела сделать вакцину от китайского производителя: она больше верит в инактивированные. Но в ее поликлинике была только «Спутник V». Все взвесив, Ольга решила все же делать прививку — и по итогу никакой реакции на укол не было. Медперсонал на приеме предупреждает, что может быть высокая температура. Еще просят не посещать баню, сауну и не пить алкоголь хотя бы сутки после прививки.

— Дату следующего укола сразу назначили?

— Да. При мне люди говорили, что работают в России и не смогут быть 3 мая, а могут только 10-го. Медики смотрели инструкцию и отвечали, что такой интервал не рекомендуется. Просили приезжать вовремя.

На информационном стенде в поликлинике обещают после второй дозы выдать документ о вакцинации. Но Ольгу мотивировало на прививку не только это.

— Первое — у меня в семье есть уязвимые группы населения, родные, которым невозможно сделать прививку. Моя задача — снизить риски для этих людей, потому что я довольно много общаюсь с людьми по работе и не могу полностью избежать контактов. Еще я боялась, что эта вакцина закончится, а потом появится только белорусская — в это я не очень верю. Плюс, конечно, путешествия. Если что-то откроется, возможно, будут какие-то паспорта для вакцинированных. Если это случится, то привиться быстро не получится: нужно ведь сначала записаться, сделать первую дозу, подождать 21 день…

«Жена колола российскую, я — китайскую»

9 апреля 36-летий Антон и 32-летняя Светлана позвонили каждый в свою поликлинику — 32-я клиническая поликлиника и 15-я поликлиника Минска, — чтобы записаться на прививку. В обоих медучреждениях сказали: можно приходить без записи.

Светлана сходила в тот же день. Антон — сегодня утром, 12 апреля: пара решила разнести возможные побочные эффекты по времени. В поликлиниках очереди в процедурный были минимальные — по 3−5 человек. Измерили давление, температуру, пролистали карточки.

— В двух поликлиниках был выбор вакцин. Жена колола российскую, я — китайскую, — поясняет Антон. — Я выбрал вторую, потому что «Спутник V» у меня в поликлинике нужно было ждать до 11 утра. В принципе, из чтения про вакцины я сделал вывод, что и китайская достаточно хороша. Поэтому было все равно, какую из них колоть.

В субботу у Светланы поднялась температура до 37,5 градуса: легкое, похожее на простудное, недомогание прошло довольно быстро. Антон в первые часы вакцинации ничего особенного в своем самочувствии не наблюдает.

На руки паре дали разные документы: Светлане достался «лист назначений в процедурный кабинет», Антону — подписанное им же согласие на проведение вакцинации. На бумагах указана дата укола вторым компонентом — через три недели.

— Почему решили вакцинироваться?

— А как можно выбрать другое? — улыбается молодой человек. — Пора заканчивать с «короной».

Как записаться на вакцинацию

Вакцина против COVID-19 показана всем лицам старше 18 лет, не имеющим противопоказаний для вакцинации независимо от того, болели ли они COVID-19.

Большинство специалистов не рекомендует тест на антитела перед вакцинацией.

В Беларуси применяются три вакцины против COVID-19: две российские и одна китайская.

Если вы не медик, не педагог, не работаете в социальной сфере, не проживаете в интернате, вы не старше 60 лет и у вас нет хронических заболеваний, то вы можете рассчитывать на прививку, если оставили предварительную заявку в своей поликлинике по месту жительства. Как правило, запись ведется по телефону, на сайте поликлиники или у своего лечащего врача.

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