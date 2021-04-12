Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью 12.04.2021, 18:51

Иллюстрационное фото: newsgomel.by

Ограничения будут действовать с 12 апреля до 31 декабря 2021 года.

На границе с Беларусью в пределах Ровенской области вводятся дополнительные ограничения. Меры направлены на усиление контроля за соблюдением пограничного режима.

Об этом в Facebook сообщает Северное региональное управление Государственной пограничной службы.

Сообщается, что ограничения будут действовать с 12 апреля до 31 декабря 2021 года. Под запрет попадают:

любые работы 22:00 до 06:00 в полосе от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме сельскохозяйственных работ);

движение по дорогам, которых нет в реестре автомобильных дорог и которые ведут к линии государственной границы, с 22:00 до 06:00;

стоянка транспортных средств и техники на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктами пропуска, если она не связана с техническими неисправностями и ожиданием пересечения границы;

полеты легкомоторных самолетов, квадрокоптеров и других БПЛА без предварительного уведомления;

подвоз на авто и в поездах людей без документов;

остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины до железнодорожной станции "Сарны" и в обратном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники не пустили в Украину 35 белорусов, у которых были фейковые COVID-справки.

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