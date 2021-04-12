«Барселона» впервые возглавила рейтинг самых дорогих клубов мира 12.04.2021, 22:08

фото: sportsreporters.net

На протяжении 16 лет рейтинг Forbes возглавляли «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

Испанский футбольный клуб «Барселона» впервые в истории возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов в истории по версии журнала Forbes.

Каталонский клуб оценен в $4,76 млрд. Отмечается, что клуб получил наибольший доход за трансляции, так «Барселона» заработала $275 млн. При этом коммерческая прибыль клуба составила $377 млн.

На втором месте рейтинга расположился мадридский «Реал», в течение последних 16-ти лет команда пять раз возглавляла рейтинг журнала. «Королевский» клуб оценен в $4,75 млрд. При этом «Реал» остался лидером по размеру коммерческой прибыли, предполагается, что за 2019-2020 годы клуб заработал $424 млн на рекламе и работе со спонсорами.

Тройку лидеров замкнула «Бавария», мюнхенский клуб оценили в в $4,215. «Манчестер Юнайтед», который за последние 16 лет 11 раз становился лидером рейтинга Forbes, на этот раз расположился на четвертой строчке, клуб оценен в $4,2 млрд.

В десятку лидеров также вошли английские «Ливерпуль» ($4,1 млрд), «Манчестер Сити» ($4 млрд), «Челси» ($3,2 млрд), «Арсенал» ($2,8 млрд) и «Тоттенхэм» ($2,3 млрд), а также французский ПСЖ ($2,5 млрд).

Во второй десятке рейтинга расположились: «Ювенутс» ($2.3 млрд), «Боруссия» ($1.9 млрд), «Атлетико» ($1 млрд), «Интер» ($743 млн), «Эвертон» ($658 млн), «Милан» ($559 млн), «Рома» ($548 млн), «Вест Хэм» ($508 млн), «Лестер» ($455 млн) и «Аякс» ($413 млн).

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