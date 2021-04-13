закрыть
13 апреля 2021, вторник, 17:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минздрав признал, что в Беларуси началась третья волна коронавируса

8
  • 13.04.2021, 14:58
  • 10,744
Минздрав признал, что в Беларуси началась третья волна коронавируса
фото: reuters

Она сопровождается пневмониями тяжелого течения.

Минздрав заявил, что в Беларуси заметили рост заболеваемости COVID-19, в том числе коронавирусными пневмониями тяжелого течения, говорится на сайте ведомства.

«У нас в республике начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией — мы это называем началом третьей волны», — сказала Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения.

В связи с этим Минздрав просит сократить контакты вне бытовых условий — в магазинах, транспорте, других общественных местах. А также обращаться к врачу, если вы почувствовали характерные для коронавируса симптомы — повышение температуры, кашель, отдышку, головную боль, не чувствуете вкус или запах.

На сайте Минздрава приводится полный список больниц, где лечат больных с коронавирусом. В Минске медицинскую помощь пациентам с пневмониями оказывают специалисты перепрофилированых под COVID-19 отделений клинических больниц №2, №4, №5, № 6 и №10, а также городская инфекционная клиническая больница и детская инфекционная клиническая больница.

Напомним, что из-за преступной политики властей десятки тысяч белорусов умерли от коронавируса, не получив вовремя надлежащей помощи и оказавшись в зоне риска из-за отсутствия в стране карантинных мер. По последним данным независимых экспертов, из-за эпидемии могли умереть 41 тысяча человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина