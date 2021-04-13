Минздрав признал, что в Беларуси началась третья волна коронавируса 8 13.04.2021, 14:58

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фото: reuters

Она сопровождается пневмониями тяжелого течения.

Минздрав заявил, что в Беларуси заметили рост заболеваемости COVID-19, в том числе коронавирусными пневмониями тяжелого течения, говорится на сайте ведомства.

«У нас в республике начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией — мы это называем началом третьей волны», — сказала Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения.

В связи с этим Минздрав просит сократить контакты вне бытовых условий — в магазинах, транспорте, других общественных местах. А также обращаться к врачу, если вы почувствовали характерные для коронавируса симптомы — повышение температуры, кашель, отдышку, головную боль, не чувствуете вкус или запах.

На сайте Минздрава приводится полный список больниц, где лечат больных с коронавирусом. В Минске медицинскую помощь пациентам с пневмониями оказывают специалисты перепрофилированых под COVID-19 отделений клинических больниц №2, №4, №5, № 6 и №10, а также городская инфекционная клиническая больница и детская инфекционная клиническая больница.

Напомним, что из-за преступной политики властей десятки тысяч белорусов умерли от коронавируса, не получив вовремя надлежащей помощи и оказавшись в зоне риска из-за отсутствия в стране карантинных мер. По последним данным независимых экспертов, из-за эпидемии могли умереть 41 тысяча человек.

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