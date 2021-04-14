Уволился директор гродненского «Химволокна» 1 14.04.2021, 17:30

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Виталий Рудзинскас

Фото: gazeta.azot.by

Именно на этом предприятии проходила встреча рабочих с представителями местной власти во время протестов.

Заместитель гендиректора ОАО «Гродно Азот» — директор филиала «Завод Химволокно» Виталий Рудзинскас покинул свой пост. Это произошло 4 апреля. Сейчас обязанности директора завода исполняет главный инженер. Об этом газете «Вечерний Гродно» рассказали на предприятии.

Виталию Рудзинскасу — 50 лет. На гродненское предприятие «Химволокно» он пришел в 1993 году после учебы в Саратове. Работал сначала оператором, потом начальником смены прядильного цеха, начальником участка, несколько лет руководил ткацким цехом, был начальником объединенного крутильно-ткацкого цеха. Какое-то время работал в Москве, а потом вернулся в Гродно — и в 2010-м возглавил управление технического развития ОАО «Гродно Химволокно». В 2015 году стал заместителем генерального директора ОАО «Гродно Азот» и директором филиала «Завод Химволокно».

Слухи о том, что Рудзинскас уходит с поста директора «Химволокна», в Гродно ходили в начале февраля этого года. Тогда сообщалось, что он написал заявление об уходе по собственному желанию, а последним его работы станет 11 февраля.

Однако тогда информация не подтвердилась.

Как рассказали в приемной директора завода, последним днем работы Рудзинкаса было 4 апреля. На вопрос, по какой причине Виталий Ионасович ушел с предприятия, там ответили:

— Может, нашел новое место работы, может еще что.

На данный момент обязанности директора «Химволокна» исполняет главный инженер предприятия Николай Литвин. На прошедшем во вторник, 13 апреля, директорском оперативном совещании ОАО «Гродно Азот» Литвин поделился планами развития завода на этот год:

— Филиал в будущем году планирует увеличивать объемы производства и работать в направлении повышения заработной платы при условиях сохранения текущей конъюнктуры на рынке, комплектации персоналом и наличия сырья по себестоимости. Предприятием будет продолжена работа по оптимизации производства, — сообщает корпоративное издание «Гродненский Химик».

Кстати, сразу после выборов и последовавших за ними задержаний и волны насилия, 13 августа, именно на «Химволокне» проходила встреча рабочих с представителями местной власти, милиции и с руководством «Гродно Азота».

Рабочие требовали честного подсчета голосов и прекращения задержаний людей.

Успокаивать рабочих тогда приезжали бывший глава исполскома Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский.

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