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Журналисты нашли героя видео про «огненную рыбалку»

  • 14.04.2021, 20:25
  • 1,156
Журналисты нашли героя видео про «огненную рыбалку»

Рыбак даже не подозревает, насколько стал популярным.

Газета «Кур'ер» нашла невозмутимого рыбака, который продолжал удить рыбу, несмотря на полыхающую вокруг траву. Судя по беседе с корреспондентом газеты он даже не подозревает, насколько стал популярным.

— Я вообще ничего белорусского не смотрю. Я смотрю только российские каналы. «Кур'ер» ваш раньше выписывал. Сейчас он дорогой. Для пенсионера дорого получается, — сказал рыбак.

Фото: kurjer.info

Комментировать «огненную рыбалку» мужчина отказался, заявив, что ему «не надо знаменитости».

— Прихожу, ловлю рыбу. А что я — сидел, где я сидел. Я интервью не даю. Это мое личное дело. Если хотите, приезжайте тут постоянно рыбаков сидит с 29-й танковой дивизии. Все время тут ловят. Приезжайте сюда, на речку в любое время и будем тут беседовать.

Что касается пожара, то, по его словам, «каждый год пожары эти».

— Здесь ничего нового нет. И каждый год эти пожарники, их все время вызывают и вызывают.

Случчанин пообещал на днях заглянуть в редакцию газеты «Кур'ер». По его просьбе редакция не называет его имя.

Во вторник, 13 апреля, издание опубликовало видео, как флегматичный рыбак продолжает удить рыбу, не смотря на горящую в пойме реки сухую траву.

Видео стало вирусным, его опубликовали многие издания не только в Беларуси, но и России, и Украине.

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