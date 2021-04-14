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В мире рекордно увеличилась площадь городов

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  • 14.04.2021, 20:36
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В мире рекордно увеличилась площадь городов

Площадь городов за последние 20 лет увеличилась более чем в два раза.

Ученые выяснили, что площадь городов в ее глобальном измерении за последние 20 лет увеличилась более чем в два раза. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Bulletin.

Исследование проводилось группой из Института географических наук и исследований природных ресурсов Китайской академии наук, Северо-Восточного сельскохозяйственного университета и Фуцзяньского педагогического университета. Его результаты свидетельствуют о том, что территории городов во всем мире с 239 тыс. кв. км в 2000 году выросли до 519,8 тыс. кв. км в 2020.

Данные получили с помощью спутников, а затем разработали план городской экспансии с разрешением 30 метров. В перечень был включен план непроницаемых поверхностей, зелени и водных плес с интервалом в каждые пять лет.

Отмечается, что в последние десять лет городская экспансия развивалась со скоростью 17,5 тыс. кв. км в год.

Площади зеленых насаждений в городах в прошлом году насчитывали 171,6 тыс. кв. км, то есть, 33% от общей площади городских земель. В 2000 году этот показатель составлял 65,4 тыс. кв. км - 27% от общей площади.

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