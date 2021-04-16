Маркетолог: У Беларуси огромный потенциал для инновационного развития 16.04.2021, 13:01

Но для этого нужно развивать экономику знаний.

Маркетолог Алексей Колб рассказал о пропасти между официальной Беларусью и цивилизованным миром, пишет «Салiдарнасць».

—Торфяные стаканчики или трактор «Беларусь» с GPS навигатором — это только для нас мега-прорыв в инновационном плане. В мире на это скажут, что у них давно роботы работают в полях. Сегодня инновации — это даже не современный мобильный телефон или компьютер, — размышляет о передовых технологиях на Примусе эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса Алексей Колб. — Сейчас инновационная промышленность, инновационная экономика заключается в том, чтобы помочь потребителям узнать, что им нужно, чтобы им жилось лучше, дольше, счастливее и здоровее. Вы что-то подобное видели в Беларуси?

Эксперт указывает на то, что развитие инноваций в современном мире невозможно без развития знаний и привлечения частного капитала. В большинстве стран выстроена эффективная система по привлечению частных денег в развитие инноваций, система взаимодействия науки, ведущих университетов с бизнесом для разработки инноваций.

— Для туземцев Тимбукту и стеклянные бусы — это инновации. Но сравнивать нужно с мировым уровнем, с тем, что является инновациями в передовых странах, — иронизирует Алексей Колб. — Когда говорят, что у правительства Беларуси есть грандиозные планы по выводу страны на передовые рубежи международной экономики, я вспоминаю о планах наших бабушек и дедушек высадить сады на Луне и поселить колонии на Марсе. Планы без финансирования, без адекватного современного менеджмента — это просто филькина грамота.

Да и кто собрался у нас осуществлять эти планы? Мы знаем, что сегодня в белорусском правительстве и министерствах многие — выпускники сельскохозяйственных академий и ПТУ. Для них, безусловно, и торфяные стаканчики — это инновационный проект.

Где среди чиновников большая часть выпускников экономического университета, того же БГУИР, физтеха БГУ? Правят «агробароны», соответственно, и все наши инновации — «агроинновации».

Специалист утверждает, что в Беларуси имеется огромный потенциал для инновационного развития, в том числе человеческие и природные ресурсы. Но для того, чтобы все это превратить в инновации, нужно максимально развивать экономику знаний.

— Накануне знакомый старшеклассник рассказал, что в их учебниках по истории, изданных в Беларуси в 2013-2014 годах, в теме «Страны мира и международная экономика» на первом месте США, на втором — Россия. Я спрашиваю: «А Китай?». А у Китая только 1,2 % мировой экономики по этому учебнику! И когда дети начинают спорить, учитель доказывает им, что так написано в учебнике. И неважно, что в этом учебнике переиздавались данные за какие-нибудь 90-е годы, когда у Китая действительно был только один процент. Но сейчас-то уже минимум 16%!

Вот так преподают многие учителя и в школах, и в вузах за 300-400 долларов зарплаты. При этом сейчас во всем мире именно экономика знаний радикальным образом меняет экономику, — подытоживает Алексей Колб.

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