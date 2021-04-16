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«Я увидела, как из ближайших дворов и парков начинают течь ручейки с людей, сливаясь в реку»

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  • 16.04.2021, 17:22
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«Я увидела, как из ближайших дворов и парков начинают течь ручейки с людей, сливаясь в реку»
фото: Надежда Бужан / НАША НИВА

Лучшие снимки белорусского протеста от финалистки World Press Photo.

Фотограф «Нашей Нивы» Надежда Бужан заняла второе место в номинации «Spot news» в конкурсе World Press Photo. На фото жена Павла Северинца Ольга ждет выхода своего возлюбленного из Окрестина. Как оказалось, тщетно. Специально для «Белсата» автор рассказала о своих лучших съемках 2020 года.

— Я помню те безумные дни, когда Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало ездили по Беларуси и собирали аншлаги на своих встречах. Иногда за день трио объезжало несколько городов – бешеный ритм. Я ездила за ними и документировала встречи. В тот день в Бресте было супергорячо. Люди стали собираться на площадке за несколько часов до начала встречи. В назначенное время ведущий объявил, что Тихановская опаздывает, так как машину задержала ГАИ. Я запомнила жару и как люди теряли сознание, но терпеливо ждали трио, — говорит Надежда.

— Лето 2020 года – это мой первый опыт съемок «протестной фотографии». А этот кадр – самый первый, с которого как раз и начался опыт. Помню, что перед задержаниями ОМОН начал сжимать толпу людей с двух сторон. Тех, кто хотел уйти, силовики выпускали, а я вместе с коллегами оказалась внутри кольца милиции. Ко мне подошел человек в штатском и спросил:

«Вы журналист? Можете находиться здесь, главное не мешайте нашим бойцам. Не волнуйтесь, работайте, вы же журналист». И что? Через пару минут после него «не беспокойтесь, работайте спокойно» начали задерживать моих коллег.

— Все происходило очень быстро. Когда я пришла на место сбора, женщин, которые мирно высказывали свою позицию, уже окружили силовики. Подъехало несколько микроавтобусов и автозак, начались задержания, — вспоминает фотограф.

— Самый первый и самый массовый мирный марш несогласных с итогами президентских выборов. По разным подсчетам на улицах в тот день было от 200 до 400 тысяч людей. Этот снимок я сделала под конец марша, когда люди дошли до финальной точки.

— Люди постепенно стягивались в центр и собирались небольшими группами. Так получилось, что в тот день силовики хотели разделить толпу и выставили оцепление с двух сторон проспекта. Так я и часть протестующих оказались зажаты между силовиками. Военные начали потихоньку оттеснять людей.

Чего ждать от таких действий? Необъяснимо.

И тут одна из женщин опускается на колени перед оцеплением. Конечно, я сделала снимок. Чуть позже силовики дали возможность людям присоединиться к большой колонне, которая маршем прошлась по городу.

— Проходят последние перед выборами встречи с кандидатами. В Слуцке в месте проведения митинга вдруг решили ремонтировать крышу здания, садить цветы, проверять канализацию. В последний момент власти не разрешили Тихановской провести митинг. То, что мероприятие происходит незаконно, люди узнали уже на месте. А за несанкционированный сбор людей начал задерживать ОМОН.

— Это был третий массовый марш белорусов. Обычно марш заканчивался, когда толпа упиралась в оцепление с силовиками у Дворца Независимости. Возле картона образовывалась такая своеобразная «тусовка»: люди разговаривали, подходили к силовикам, разговаривали с ними. Когда я подошла к «щитам», начался проливной дождь. Зонтик не особо спасал, но было тепло. Дождь был очень сильным, периодически приходилось вытирать с камеры воду.

— Люди рассказывали страшные истории об условиях на Окрестина. Их избивали, не давали пить и психологически давили. Ужасно, что часть людей из изолятора вывозили на скорых сразу в реанимацию.

— Силовики оттеснили женщин к летней террасе одного из минских баров и они фактически оказались в ловушке: их прижали к стене и перилам. Силовики по очереди выводили из шеренги девушек в автозак. Кто-то из девушек понял, что последний шанс на спасение – попытаться перелезть через перила и сбежать через другой вход. На снимке девушки помогают друг другу забраться на террасу в момент, когда силовики стягивают их обратно.

— Очередной воскресный марш. Октябрь – время, когда силовики пытаются уже более радикальными способами помешать сбору протестующих и таким образом подавить начало марша. Много военной техники, микроавтобусы с ОМОНом традиционно ждут протестующих в центре города. Казалось, что на этот раз люди точно не выйдут, потому что побоятся жестких задержаний. Но нет. Я поняла, что ошибаюсь, когда увидела, как из ближайших дворов и парков начинают течь ручейки с людей, сливаясь в реку. Марш снова состоялся, – говорит Надежда.

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