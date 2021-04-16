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Путин попал с Украиной в собственный капкан

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  • 16.04.2021, 22:50
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Путин попал с Украиной в собственный капкан

И 30 тысяч танкистов не помогут.

Попыткой запугать Запад силой оружия, сосредотачивая подразделения вооруженных сил РФ у границ Украины, президент России Путин сам загнал себя в ловушку американских экономических санкций. Такое мнение «Апострофу» высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, у президента России "пацанская логика", поэтому после введения санкций он должен "послать ответочку" и будет продолжать нагнетать ситуацию.

"Это обычная, понятная, прозрачная, привычная его стилистика. Когда ему надо чего-то добиться от, вежливо скажем, "партнера", то он создает ему какие-то трудности, а потом говорит: "Я готов эти трудности убрать, но ты мне взамен дай то, то и то". В данном случае – не вводи санкции. Не так уж много они хотели. Не говори про Навального, не вводи санкции про Навального, не вводи санкции про то, про пятое и десятое, а я тогда, так и быть, отведу войска", - рассуждает эксперт.

Но после того как президент США Джо Байден все таки ввел санкции, российский лидер оказался в незавидном положении.

"Что теперь будет желать Путин? Он еще 30 тысяч танкистов пригонит к границе? Все вменяемые люди в России, и, я думаю, что и сам Владимир Путин тоже, понимают, что начало боевых действий – реальных, не провокаций, не демонстраций мускулатуры, означают такие издержки, которые восполнить будет чрезвычайно трудно", - отметил Дмитрий Орешкин.

Российский эксперт подчеркнул, что нынешнюю ситуацию уже нельзя сравнивать ни с грузинской войной, ни с аннексией Крыма.

"Если теперь Путин попробует действовать с помощью силового ресурса, то не очень понятно - каких целей он может достичь, ведь сейчас совершенно другая внешняя обстановка. Украинская армия другая, и украинское общество другое, и Запад другой. Маленькой победоносной войны точно не получится. И еще вопрос – будет ли она победоносной. Не дай Бог попробовать", - отметил он.

Впрочем, Орешкин считает, что Владимир Путин попал в тот капкан, который он сам поставил.

"Речь о той схеме пацанской, которая приносила ему успех - я вас напугаю, а если вы испугаетесь и сделаете мне уступку, то я, так и быть, перестану вас пугать… до следующего раза. Сейчас уже мировое общественное мнение эту игру распробовало и дает понять, что эта игра ему не нравится. В частности, дает понять действиями Байдена", - подытожил он.

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