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США заявили о готовности увеличить военный контингент в Украине

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  • 17.04.2021, 8:59
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США заявили о готовности увеличить военный контингент в Украине

Временная поверенная в делах США в Украине напомнила о российских провокациях.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что в Украине на постоянной основе находятся 160 американских военных и при необходимости их количество может увеличиться.

Об этом она заявила во время брифинга с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Квин и Шмыгаль приняли участие в церемонии ротации военнослужащих, которая состоялась в Международном центре миротворчества и безопасности национальной Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

В своем выступлении Квин отметила, что на фоне российских провокаций важно помнить, что Украина 2021 и украинские вооруженные силы 2021 значительно отличаются от того, чем они были в 2014 году.

На вопрос, готовы ли США увеличить присутствие своих военных в Украине, Квин ответила, что при необходимости это будет рассматриваться властями США.

«Мы постоянно оцениваем ситуацию, которая здесь (в Украине – ред.) … и делаем оценку потребностей украинской стороны. И мы на постоянной основе имеем присутствие 160 военнослужащих американского контингента. И если по нашим оценкам, потребности изменятся и надо будет увеличить, мы этот вопрос будем рассматривать», – заявила поверенная в делах США в Украине.

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