Данные с телефонов: банда Баскова, Эйсмонт и Шакуты «засветилась» у еще одного протестного двора 12 17.04.2021, 10:53

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Случайный оператор, подойдя к группе незваных гостей, не смог сдержать удивления.

Где был глава ФХБ Дмитрий Басков вечером 11 ноября 2020-го? Этот вопрос никак не получает официального ответа. При этом очень похожего на функционера человека в названное время видели на площади Перемен в Минске – этот человек в составе группы лиц срезал развешенные местными жителями белые и красные ленты, которые этой группе очень не нравились. Живший в близлежащем доме Роман Бондаренко заметил ситуацию и подошел выяснить, что происходит – в итоге его повалил на землю кто-то сильно напоминающий бойца, тренера силовиков и друга Баскова Дмитрия Шакуту, а позже отнесли в бус, пишет «Трибуна».

На следующий день после этого Бондаренко скончался. В больнице ему сделали анализы, показавшие трезвость Романа – за публикацию их результатов к срокам приговорили врача Артема Сорокина и журналистку Катерину Борисевич. А вот суда непосредственно по гибели Бондаренко до сих пор нет. Вопросом того, мог ли к ней быть как-то причастен Басков, в конце концов заинтересовалась даже ИИХФ – но о ходе дисциплинарного дела от международной федерации ничего не слышно (похоже, там всерьез ждут помощи от режима).

Сам Басков тогда утверждал, что к трагедии отношения не имеет. Однако через несколько дней в публичном поле появилась запись разговоров двух мужчин с весьма знакомыми голосами, в котором по деталям угадывалось обсуждение именно событий на площади Перемен 11 ноября. Вскоре портал tut.by заказал специализированное исследование у независимого российского эксперта – тот после анализа заключил, что на аудио присутствуют голоса Баскова и Шакуты.

Позже свое расследование провела инициатива BYPOL, объединяющая силовиков, не захотевших работать на систему Лукашенко. Режиму их деятельность не по душе, и проект грозят объявить экстремистским, но и под уголовными делами инициатива продолжает публиковать злободневную и резонансную информацию. Что касается событий на площади Перемен, BYPOL заявили, что достали биллинг мобильных телефонов некоторых людей (Шакуты, например) – и номера вечером 11 ноября удивительным образом сошлись в районе площади Перемен. Были в списке и телефоны Натальи и Анны Эйсмонт – первая работает пресс-секретарем Лукашенко, а вторая ведет спортивные новости и проекты на госТВ.

Анна Эйсмонт, экс-хоккеист «Юности» с женой, бойцы СОБРа, выходившие в ринг. Чьи телефоны были у площади Перемен в вечер, когда скрутили Бондаренко

Дмитрий Шакута (первый слева), Наталья Эйсмонт (третья слева), Анна Эйсмонт (четвертая слева), Дмитрий Басков (шестой слева)

Телеведущая быстро открестилась от событий, сославшись на прямой эфир (хотя в теории он никак не мешал ей успеть на площадь). Но больше внимания привлек все же телефон жены ее брата. Ведь вскоре после «слива» разговора голосов, которые экспертиза опознала как голоса Баскова и Шакуты, была опубликована еще одна запись – на этот раз собеседники звучали очень похоже на Баскова и как раз Наталью Эйсмонт. Содержание разговора было пугающим – собеседники договаривались о поездке на «охоту на ленты» 18 октября в разных частях Минска, но при этом допускали и применение оружия, если вдруг кто-то попытается им помешать, при этом женский голос намекал на весьма влиятельную «крышу». Еще одна заказанная tut.by экспертиза – и снова утверждение: записан разговор именно Баскова и Эйсмонт.

Буквально на следующий день после этого «слива» высказался Лукашенко – назвал запись «вбросом» и заявил: «Стоп до следующей недели. Все будет доложено в лучшем виде. Будет интересно». Однако ни на следующей, ни на других неделях никакой информации от режима о ситуации не появлялось. Так продолжалось до самого конца марта, когда на госТВ выпустили фильм о том, как в КГБ вычисляли якобы предателя, который будто бы передавал внутреннюю информацию внешним источникам. В этой картине несколько минут уделили и диалогу голосов Баскова и Эйсмонт. На удивление, опровергать принадлежность голосов не стали – пошли другим путем, заявив, что разговор был инсценирован. Далее на экране появилась Эйсмонт, которая, судя по артикуляции, говорила в трубку те же слова, что в опубликованной записи, находясь в помещении, похожем на кабинет КГБ. Однако никаких доказательств того, что показанные кадры не были сняты уже после «слива», представлено не было – только слова анонимного сотрудника с измененным голосом и заявление, что после разговора никаких активностей со стороны собеседников якобы не было.

Tut.by, в экспертизе по заказу которого утверждалось, что диалог Баскова с Эйсмонт имеет признаки спонтанности, а не постановки, нашел к фильму множество вопросов, на которые нет ответа. Пожалуй, главный из них – вопрос того, что 18 октября в минском ЖК «Мегаполис» действительно случился конфликт из-за белых и красных лент. Их приехала срезать группа, в которой были мужчины, ну очень похожие на Баскова и Шакуту, а также женщина, которая напоминала Эйсмонт. Было и видео эпизода – в нем случайный оператор, подойдя к группе незваных гостей, не может сдержать удивления при виде одного из лиц и выдает: «Товарищ Басков?», – на что получает от стоящей рядом женщины ответ: «Конечно, конечно, лично». Удивило это и других белорусов – до того не было известно, что по протестным дворам ездит похожий на Баскова человек. А ситуация кончилась потасовкой, в которой, благо, никто серьезно не пострадал.

Посмотрев попытку обелить Баскова и Эйсмонт в исполнении госТВ, BYPOL также вспомнил о событиях 18 октября. Бывшие силовики напомнили, что в слитой записи присутствовал посторонний шум, которому неоткуда было взяться в кабинете КГБ, но не только. Инициатива снова откуда-то достала геолокацию определенных телефонов на искомую дату – и заявила, что телефоны Баскова, Шакуты и Эйсмонт в промежутке с 23:00 18 октября по 01:00 19 октября находились как раз у ЖК «Мегаполис». Именно в это время и разворачивался конфликт между приехавшей в комплекс группы неизвестных с острыми предметами и недовольными их появлением местными жителями. До этого времени между номерами Эйсмонт и Баскова, судя по биллингу, неоднократно происходили вызовы – как и по версии слитой аудиозаписи. Приложила инициатива и вот такую графику.

12 мая исполнится полгода с дня гибели Бондаренко. Возможно, хотя бы за такой срок органы продвинутся в своем расследовании и все же назовут имена тех, кто нанес Роману повреждения, несовместимые с жизнью.

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