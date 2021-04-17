Белорусские дороги сегодня: ямы с арматурой и раскисшее болото 3 17.04.2021, 19:43

Ехать по таким опасно, пройти пешком — невозможно.

Читатели прислали tut.by фото белорусских дорог: старых, дырявых, с торчащей арматурой, грязных и раскисших. Ехать по таким страшно и опасно, пройти пешком — невозможно.

Глубинка Витебской области, Толочинский район, деревня Гута. По такой дороге проедет только трактор или внедорожник. Тут бы соревнования по джип-триалу проводить!

Фото: tut.by

Эта дорога соединяет Радошковичи и Олехновичи. Уложили ее в советские времена из бетонных плит. Сейчас швы на них разошлись, местами плиты вздыбились, образовались ямы, через которые видна арматура. Дорожники доводить до ума трассу не спешат, изредка латают ее, но этого хватает ненадолго. Раньше по ней можно было ехать со скоростью до 90 км/ч, сейчас знак сменили на 70. Что дальше, может, 40?

Фото: tut.by

Так выглядит въезд во двор дома № 78 по улице Кижеватова в Минске.

Фото: tut.by

Минский район, деревня Липовая Колода, улица Брусничная. К сожалению, после красивой зимы приходится расплачиваться такими дорогами. В конце марта здесь даже коммунальный мусоровоз застрял.

Фото: tut.by

Гомельская область, Речица, улицы Сенькина и Трудовая. Год назад фотография этого «проклятого места» была на «Доске позора». Люди сообщали, что за последние годы работники ЖКХ раз пять откапывали и закапывали яму, чтобы отремонтировать трубы. Что на этом месте сегодня — видно на фото.

— Было написано несколько обращений в Речицкое ЖКХ, заместителю председателя исполкома, звонили в ЖКХ Додонову. Последний ответил, что заасфальтируют дорогу возле люка. Но уже 6 месяцев лежит старый асфальт и ничего не сделано, — сообщил читатель.

Фото: tut.by

Пуховичский район, Пережирский сельсовет, деревня Рыбцы. По такому грязному месиву проехать просто невозможно.

Фото: tut.by

Гродненский район, деревня Сивково, улица Лесная. Местные жители сообщили, что власти им ответили, мол, грунт растительный сняли, а песок закончился.

Фото: tut.by

Минский район, Горанский сельсовет, деревня Вишневка. Состояние дороги таково, что люди не могут проехать к своим домам. Случись что, так скорая помощь или пожарная машина не проедут к домам. Местные обращались с заявками в 115.by более трех недель назад, увы, до сих пор ничего не предпринято.

Фото: tut.by

Минская область, Дзержинский район, деревня Заречное. Всего в 20 км от Минска такая дорога. Местный житель, который прислал это фото, сообщил, что в его семье трое детей, а сам он работает в детской инфекционной больнице и постоянно опаздывает на работу — застревает на машине в этом болоте. Дзержинское ЖКХ никак не реагирует на данную проблему.

Фото: tut.by

Гомельская область, Житковичи, улица Свободы. Дорога полностью разбита, ямы глубиной по 10 см.

— Ремонтировать не собираются, в лучшем случае пустят грейдер, чтобы на пару дней присыпать ямы пылью, — пишет читатель.

Фото: tut.by

Минский район, Луговослободской сельсовет, деревня Ефимово. Такая «цивилизация» всего в 12 км от столицы.

Фото: tut.by

Минский район, деревня Дубки (это рядом с Гатово). Дорога превратилась в кашу из грязи. Людям сложно проехать к своим домам.

Фото: tut.by

Возможно, когда-нибудь в Беларуси будут идеальные дороги — такие, что из-за их состояния не произойдет ни одного ДТП и ни один человек не получит травму. А пока нашим коммунальникам и дорожникам еще есть над чем работать.

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