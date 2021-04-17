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Какой будет погода в воскресенье

  • 17.04.2021, 20:44
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Какой будет погода в воскресенье

Прогноз погоды на 18-19 апреля.

18 апреля погоду в стране будет формировать неустойчивая воздушная масса, в ночные часы по юго-востоку страны скажется влияние теряющего активность атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, пишет pogoda.by.

Местами по стране, а ночью в Гомельской и Могилевской областях на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днем +11..+18°С.

19 апреля (понедельник) республика окажется на периферии антициклона, с центром над севером европейской части России. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь днем по восточной половине Могилевской области местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, в дневные часы в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью +2..+7°С, днем +11..+17°С.

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