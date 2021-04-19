Каждый второй взрослый американец получил одну прививку вакциной от коронавируса 19.04.2021, 7:33

Общее число вакцинированных — 130 миллионов.

В США более 130 миллионов человек в возрасте старше 18 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Associated Press.

Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает, что показатель превышает 50% взрослого населения США.

Также сообщается, что почти 84 миллионов человек (около 32,5%) в стране были полностью вакцинированы от коронавируса.

США являются страной, которая наиболее пострадала от эпидемии коронавируса. С начала эпидемии заболели более 32 миллионов человек, более 580 тысяч умерли.

Вакцинация в стране началась в конце 2020 года. В стране используют вакцины от Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

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