В белорусском футболе снова разгорается скандал? 3 19.04.2021, 9:51

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Станислав Драгун оформил дубль в матче против «студентов».

Фото: БАТЭ

«Энергетик-БГУ» намекает на судейство в пользу БАТЭ и приводит видеодоказательства.

Руководство клуба «Энергетик-БГУ» решило привлечь внимание общественности к судейским решениям, которые принимались в пользу БАТЭ в матче пятого тура чемпионата Беларуси по футболу. Напомним, игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «желто-синих», пишет tut.by.

Два спорных, по их мнению, эпизода были размещены в паблике клуба во ВКонтакте. Оба момента случились во время атаки, когда игроки находились на границе офсайда.

В первом эпизоде Александр Васильев убегает в отрыв после паса Мавату, но арбитр свистит, фиксирует вне игры.

Во втором эпизоде защитник БАТЭ Павел Рыбак откровенно придерживает игрока, тем самым мешает тому же Васильеву принять мяч и создать опасный момент. Свистка арбитра тут уже нет, подчеркивается в сообщении «Энергетика-БГУ».

Напомним, что в прошлом туре также был судейский скандал в матче БАТЭ против «Минска». Там Павел Рыбак рукой забил гол, который судья засчитал, хотя потом Дом футбола признал ошибочным это решение арбитра.

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