закрыть
19 апреля 2021, понедельник, 11:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики назвали простой продукт, который полезен для сердца, мозга и других органов

2
  • 19.04.2021, 10:28
  • 2,972
Медики назвали простой продукт, который полезен для сердца, мозга и других органов

Он очень простой и доступный.

Включение сельди в рацион питания благоприятно сказывается на функционировании сосудов и сердца, мозга, щитовидной железы, других органов, пишет healthinfo.ua.

Мнением о пользе селедки для хорошей работы сердца и щитовидной железы поделилась врач-диетолог Светлана Фус. Специалист пояснила, что позитивный эффект сельди на сердечно-сосудистую систему во многом сопряжен с высоким уровнем омега-3 жирных кислот, улучшающих состояние эндотелия (внутренняя выстилка кровеносных сосудов и артерий), препятствующих воспалению сосудистой ткани и ее жесткости, развитию атеросклероза. Фус заявила, что «в одной сельди содержится полторы-две суточные нормы Омега-3 жирных кислот».

Также, добавила специалист, селедка содержит витамины, минералы, а также аминокислоты, которые очень важны в качестве питательных компонентов для здоровья организма. Врач констатировала, что «сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен – важны для работы иммунной системы, которой они помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами».

Таким образом, резюмировала эксперт, употребление этой рыбы может улучшать состояние разных органов – щитовидной железы, мозга, сетчатки глаз, кожи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў