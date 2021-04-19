Медики назвали простой продукт, который полезен для сердца, мозга и других органов 2 19.04.2021, 10:28

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Он очень простой и доступный.

Включение сельди в рацион питания благоприятно сказывается на функционировании сосудов и сердца, мозга, щитовидной железы, других органов, пишет healthinfo.ua.

Мнением о пользе селедки для хорошей работы сердца и щитовидной железы поделилась врач-диетолог Светлана Фус. Специалист пояснила, что позитивный эффект сельди на сердечно-сосудистую систему во многом сопряжен с высоким уровнем омега-3 жирных кислот, улучшающих состояние эндотелия (внутренняя выстилка кровеносных сосудов и артерий), препятствующих воспалению сосудистой ткани и ее жесткости, развитию атеросклероза. Фус заявила, что «в одной сельди содержится полторы-две суточные нормы Омега-3 жирных кислот».

Также, добавила специалист, селедка содержит витамины, минералы, а также аминокислоты, которые очень важны в качестве питательных компонентов для здоровья организма. Врач констатировала, что «сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен – важны для работы иммунной системы, которой они помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами».

Таким образом, резюмировала эксперт, употребление этой рыбы может улучшать состояние разных органов – щитовидной железы, мозга, сетчатки глаз, кожи.

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