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Появилось очередное видео с «огненными рыбаками» из Беларуси

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  • 19.04.2021, 14:22
  • 1,660
Появилось очередное видео с «огненными рыбаками» из Беларуси

На этот раз — из Березовского района.

Пару рыбаков, которые идут сквозь огонь и воду, спасаясь от пожара, снял брестский видеограф ВаськаПилот, пишет tut.by.

Ролик с квадрокоптера снят в Березовском районе возле озера Солнечное, рядом с трассой М1. Главными героями видео стали два рыбака, которые бредут со снастями по узкому каналу сквозь пылающие кустарники.

Во время съемок ни один рыбак не пострадал, заверил автор видео: оба невредимыми вышли на безопасный участок.

Такой же невозмутимый рыбак из Слуцка стал героем прошлой недели: вы же видели, как флегматичный мужчина продолжает удить рыбу, несмотря на горящую в пойме реки сухую траву? Видео стало вирусным, его опубликовали многие издания не только в Беларуси, но и России, Украине.

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