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Белорусы Варшавы выступают за разрыв контракта норвежской компании Yara с «Беларуськалием»

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  • 19.04.2021, 14:34
Белорусы Варшавы выступают за разрыв контракта норвежской компании Yara с «Беларуськалием»

Главным акционером компании является правительство Норвегии.

В августе 6500 работников «Беларуськалия» подписали народные требования. С тех пор против рабочих расширяются репрессии. Шесть из них попали под уголовное преследование, 30 - бежали из страны. Более 120 человек, поддержавших забастовку, уволены. Один осужден на 3 года колонии, передает «Радыё Рацыя».

- В это же время крупная норвежская компания Yara продолжает сотрудничать с нелегитимной властью и спонсировать пытки белорусов. Главным акционером компании является правительство Норвегии, поэтому следует оказывать давление на власти государства, чтобы они отказались от сотрудничества, – отмечает организатор пикетирования Лена Копач.

Акция в Варшаве продлится всю неделю, с 19 по 23 апреля, с 14 до 17 часов у здания норвежского консульства. На месте также планируется собирать подписи под петицией.

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