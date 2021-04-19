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Первый в истории полет вертолета на Марсе прошел успешно

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  • 19.04.2021, 16:43
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Первый в истории полет вертолета на Марсе прошел успешно
фото: nasa

Осуществлен первый управляемый и контролируемый полет летательного аппарата над другой планетой.

Миниатюрный вертолет-дрон Ingenuity («Изобретательность»), разработанный специалистами НАСА, утром в понедельник успешно стартовал и позднее совершил успешную посадку на поверхность Марса, передает «Голос Америки».

Таким образом, осуществлен первый управляемый и контролируемый полет летательного аппарата над поверхностью другой планеты, заявило космическое агентство США.

15 апреля НАСА и Лаборатория реактивных двигателей космического агентства сообщили, что первый полет Ingenuity над Марсом отложен.

В заявлении отмечалось, что ученые уже нашли решение возникшей проблемы, но что его реализация потребует времени.

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