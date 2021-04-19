Первый в истории полет вертолета на Марсе прошел успешно 5 19.04.2021, 16:43

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фото: nasa

Осуществлен первый управляемый и контролируемый полет летательного аппарата над другой планетой.

Миниатюрный вертолет-дрон Ingenuity («Изобретательность»), разработанный специалистами НАСА, утром в понедельник успешно стартовал и позднее совершил успешную посадку на поверхность Марса, передает «Голос Америки».

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G — NASA (@NASA) April 19, 2021

Таким образом, осуществлен первый управляемый и контролируемый полет летательного аппарата над поверхностью другой планеты, заявило космическое агентство США.

15 апреля НАСА и Лаборатория реактивных двигателей космического агентства сообщили, что первый полет Ingenuity над Марсом отложен.

В заявлении отмечалось, что ученые уже нашли решение возникшей проблемы, но что его реализация потребует времени.

You wouldn’t believe what I just saw.



More images and video to come...#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021

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