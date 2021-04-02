Наталья Радина: Режим Лукашенко может рухнуть в любой момент 3 2.04.2021, 13:22

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Три обязательных элемента победной стратегии.

В интервью YouTube-каналу Форума свободной России главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала о протестной динамике в Беларуси, методах давления на режим Лукашенко, а также о настоящих лидерах народного движения.

Сайт Charter97.org подготовил стенограмму разговора.

– Я бы хотел начать нашу беседу с обсуждения прошедшего Дня Воли. Несмотря на призывы Светланы Тихановской возобновить протесты, судя по всему, протесты в Беларуси были достаточно немногочисленны. Как вы думаете, почему так произошло?

– Надо учитывать несколько факторов. В первую очередь – это эпидемия коронавируса, сегодня она гораздо сильнее, чем год назад. В соседней с Беларусью Польше, например, 30 тысяч человек ежедневно заражается коронавирусом. Масштабы эпидемии в Беларуси могут быть сопоставимы, ведь несмотря на разницу в населении, в стране фактически нет никаких карантинных мер. Я думаю, что сейчас счет погибших от коронавируса идет на десятки тысяч человек.

Что касается других причин, то, конечно, это беспрецедентный уровень репрессий, который обрушился на Беларусь. Правозащитники сравнивают его со временами Сталина. С тех времен в Беларуси не было таких массовых нарушений прав человека, а если брать Европу в целом, то говорят, что в последний раз такой масштаб репрессий был при режиме «черных полковников» в Греции в 70-е годы. Этот фактор также имел свое влияние.

Кроме того, надо учитывать политику Лукашенко, которая была направлена против всего национального в Беларуси, теперь не так много людей понимают, что 25 марта, День Воли, величайший государственный праздник, образование Белорусской Народной Республики в 1918 году. Понимание этого находится не на уровне всей страны, не так широко. К сожалению, опять же из-за политики Лукашенко.

Я бы не делала из этого дня какой-то показатель, то есть насколько недовольно общество, потому что против Лукашенко по-прежнему восстает вся страна и протесты возобновятся, только немного позже. Я считаю, что ближе к лету, когда потеплеет и будет спад эпидемии.

– В Минск были стянуты достаточно большие военные силы. Я думаю, что Лукашенко ожидал достаточно серьезной мобилизации протеста. Как вы считаете, это был акт устрашения или при текущей политической обстановке можно ожидать того, что против мирного населения будет применяться серьезная военная техника?

– Для меня это в первую очередь показатель трусости власти. Видно насколько он боится собственного народа, применяя военную технику и такое количество милиции и армии. Это говорит о том, что режим чувствует, насколько он неустойчив, что он может рухнуть в любой момент. Для меня это демонстрация панического страха Лукашенко.

– А какой динамики события вы ожидаете? Что будет с протестом? Можно ли как-то повлиять на режим Лукашенко? Что ждать этим летом?

– Протесты возобновятся и будут нарастать, потому что нет другого способа давления на режим Лукашенко, кроме как забастовки рабочих, санкции против режима и акции протеста непосредственно внутри страны. Других методов давления на диктатуру, к сожалению, нет. Я думаю, что это приходит в сознание все большему числу белорусов – без протестов, без активных действий, невозможно победить диктатуру. Поэтому я уверена, что протесты возобновятся

– Если говорить о форме протестов, несмотря на то, что белорусский протест является абсолютно мирным и декларируется, что этот протест будет сохраняться мирным, я слышал мнения и критику в отношении именно мирного подхода. Как вы считаете, именно мирным протестом, кроме санкций и забастовок, можно этот режим сместить или все-таки будут серьезные противостояния?

– Лично я всегда выступала за мирный протест. Я знаю, что демократическая оппозиция в Беларуси также выступала за мирные методы борьбы с диктатурой. Нужно понимать, что в Беларуси никогда не было парамилитарных организаций. На протяжении 27 лет правления Лукашенко уничтожал все инициативы, контролировал все организации. Просто нет предпосылок для силового варианта.

Я не думаю, что в этой ситуации силовой вариант может изменить ситуацию. Изменить ситуацию может широкий, массовый и мирный протест, а также забастовки.

Необходимы забастовки непосредственно на предприятиях. Они будут, потому что сейчас ситуация в экономике катастрофическая: зарплаты низкие, идут массовые увольнения на крупных предприятиях и, в общем-то, все эксперты сходятся в том, что Беларусь может ждать дефолт. Ситуация катастрофическая, кредиты брать диктатору неоткуда. Недавно он жаловался, что у России уже нет возможностей, чтобы в таком объеме поддерживать соседнюю сатрапию. Нас ждут серьезные экономические проблемы, это может помочь формированию и активизации рабочего движения.

– Как вы считаете, влияние России сейчас уже очевидно. Если будет подходить ситуация, когда протест будет побеждать, может ли Россия использовать что-то кроме экономической помощи? Возможно ли, например, введение войск со стороны России или это нереалистичная ситуация?

– Если российские власти пойдут на такой шаг, то это может привести к еще более серьезным санкциям в отношении режима Путина и еще большей изоляции России от всего цивилизованного мира. Я надеюсь на разум, который все-таки сохраняет российское руководство, потому что опыт революции в Сербии показывает, что когда российские власти увидели, что побеждает демократическая оппозиция, они даже уговаривали диктатора Милошевича уйти в отставку. Об этом свидетельствуют активисты оппозиции Сербии.

Я думаю, что Россия может подключиться, когда увидит, что побеждает демократия и поймет необходимость договариваться с новыми властями Беларуси.

– Насколько эффективны санкции, которые уже ввели в отношении Беларуси?

– К сожалению, санкций недостаточно. Даже по сравнению с 2010 годом, когда на страну также обрушился шквал репрессий, но они были менее масштабны, чем сейчас, санкции были сильнее. Конечно, этих санкций недостаточно. Нужно продолжать работать над их усилением, мы говорим о том, что санкции могут повлиять на режим, именно экономические. И против предприятий, и против банков, и поэтому надо продолжать всем демократическим силам их добиваться. В один голос говорить о том, насколько необходимо экономическое давление на режим Лукашенко, потому что именно оно может серьезно повлиять на ситуацию. Если такие санкции будут введены, то я думаю, что режим рухнет в очень короткие сроки.

– Как вы оцениваете влияние штабов, команды Тихановской на динамику протеста? Насколько они эффективны и эффективно ли давят на режим Лукашенко?

– Мне трудно судить, поскольку, я знаю, что в штабе Тихановской сегодня осталось не так много людей. Очень многие, к сожалению, сейчас покидают этот штаб. Влияние падает, это связано со слабостью позиций и Светланы Тихановской, и ее советников. Люди ждут решительных действий от оппозиции. Вот этой решительности, к сожалению, сегодня не хватает.

– А есть люди, которые могут не заменить, но поддержать или каким-то образом раздать вот эту решительность? Какие-то может другие инфлюенсеры, которые готовы взять такую роль?

– В Беларуси огромное количество сильных лидеров, к сожалению, многие из них сегодня находятся в тюрьмах. Это Николай Статкевич, Павел Северинец, Сергей Тихановский, Евгений Афнагель, Виктор Бабарико, а также огромное количество смелых и отважных людей.

Можно смело говорить, что тысячи людей сидят в тюрьмах, из них несколько сотен – настоящие лидеры. Это лидеры оппозиции, рабочие лидеры. В августе 2020 года, на волне протестов, произошла очень серьезная активизация общества.

Сегодня часть людей продолжает достаточно активно работать в подполье. Они понимают, что если объявят о себе открыто, то будут арестованы. Часть людей была вынуждена выехать за границу и продолжает активно работать из-за рубежа. Я думаю, что недостатка лидеров в будущем у нас не будет.

– Если говорить о лидерах, как вы считаете, необходим именно лидерский какой-то протест или возможна все-таки горизонтальная мобилизация? Если сравнивать с российским, то именно белорусский протест показал достаточно высокий уровень горизонтальных связей, способность к самоорганизации. Нужен ли лидер или, может быть, они только мешают и отводят людей в сторону?

– В зависимости от того, какой лидер. Сегодня в Беларуси, да, сохраняется горизонтальная связь и активность, это очень хорошо. Общество проснулось и эти горизонтальные связи, которые Лукашенко разрушал на протяжении 27 лет, восстанавливаются. Это невероятно и на самом деле важно. Даже та активность, которая сегодня формируется на уровне дворов и микрорайонов в Минске и других городах, чрезвычайна важна.

Все эти люди могут быть и в правительстве страны, и в парламенте. Это чрезвычайно важно для страны, для формирования нации. Сильные лидеры, безусловно, сегодня нужны и очень бы хотелось, чтобы они появились. Люди с четкой и ясной позицией, люди принципиальные, которые понимают, что нужны не переговоры на пустом месте, а серьезные действия. Такие, как массовые акции, забастовки и серьезные санкции, которые приведут к долгожданным изменениям в Беларуси.

– Возвращаясь к вопросу о Светлане Тихановской, недавно Генпрокуратура Беларуси заявила о том, что возбудила уголовное дело о подготовке теракта. Хотелось бы узнать ваше мнение: это какой-то символический жест для внутреннего потребителя и может ли он за собой повести какие-то серьезные последствия?

– Уголовные дела возбуждаются регулярно против всех активных людей в Беларуси. Я не думаю, что это каким-то образом повредит Светлане Тихановской, потому что она находится в Вильнюсе под международной защитой.

Это, скорее всего, больше символический шаг, направленный на некоторые устрашения. Естественно, сегодня милиция показывает, что она что-то предпринимает, что-то делает, но на самом деле я бы не стала обращать внимание на эти уголовные дела. Против меня в Беларуси было возбуждено четыре уголовных дела, сколько они возбудили против меня за деятельность во время эмиграции – я даже не могу представить. Не стоит на это обращать никакого внимания. Нужно продолжать работать.

– В завершении нашей беседы я бы хотел спросить про журналистику в Беларуси. Сейчас на территории страны остались ли честные журналисты и издания или всех вытеснили с территории? Какая обстановка в журналистике на территории Беларуси.

– Я вам скажу, что не только в журналистике, везде остались честные люди. Да, сегодня стало очень сложно работать в Беларуси. Безусловно, идет очень сильное давление. Журналистов постоянно арестовывают, задерживают. Мы знаем, что уже в тюрьмы пошли журналисты, приговорены люди к нескольким годам тюрьмы. Это абсолютно беспрецедентно, но люди продолжают работать.

Да, в условиях давления, шантажа со стороны спецслужб. Приходится работать с достаточно сильной самоцензурой, но люди продолжают работать. В том числе продолжают работать из-за рубежа многие медиа, которые вынуждены были уехать. Сегодня, в 21-м веке, свободное слово задушить не удастся.

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