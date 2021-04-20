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Запад начинает глобальную контратаку на российские спецслужбы

  • Владислав Гирман, «Деловая столица»
  • 20.04.2021, 8:10
Запад начинает глобальную контратаку на российские спецслужбы
фото: freepik.com

Агенты РФ и сами рады друг друга подставить.

Прага и Москва снова столкнулись лбами из-за действий российской агентуры в Чехии. 17 апреля премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш при, по его словам, поддержке со стороны президента Милоша Земана, объявил о выдворении из страны сразу 18 работников посольства РФ, якобы являющихся сотрудниками российских спецслужб. Как сообщил Бабиш, «есть обоснованное подозрение» в причастности секретной военной части ГРУ №29155 к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 г., в результате чего погибли двое местных жителей, не говоря уже о колоссальном материальном ущербе.

В Национальном центре по борьбе с оргпреступностью ЧР уточнили, что главными подозреваемыми являются небезызвестные отравители Скрипалей и Емельяна Гебрева Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига). Оба объявлены в розыск.

В сообщении Центра отмечается, что оба использовали две личности для проникновения и действий на территории Чехии: собственно, Петрова и Боширова, а также Николая Попа, якобы гражданина Молдовы, и Руслана Табарова с паспортом Таджикистана.

Чешское издание Lidovky со ссылкой на три независимых источника пишет, что «Петров» и «Боширов» попали на камеры видеонаблюдения на месте взрыва, произошедшего 16 октября 2014 г. Один из собеседников СМИ сообщил, что офицеры ГРУ проникли в здание склада №16 15 октября и «заложили там взрывное устройство». Правда, оно сработало раньше, чем планировали организаторы диверсии. А вот второй взрыв — на складе №12 — случился 3 декабря. Скорее всего, именно этот день и был выбран для проведения теракта.

«Вероятно, они хотели убить кого-то, кому предназначалось оружие», — говорит собеседник издания. Кого же?

По словам вице-премьера Чехии Яна Гамачека, также ссылающегося на данные следствия, в день второго взрыва боеприпасы должны были находиться в Болгарии. Чешские СМИ предполагают, что целью диверсии был срыв поставки оружия клиентам, среди которых была Украина.

И данная версия вполне обоснована и логична, если учесть тот факт, что взрывы произошли на складах, которыми в то время пользовалась оружейная компания Imex Group. Она, как и болгарская компания EMCO, принадлежат болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву, который законно занимается поставками оружия. В том числе, и в Украину — для МВД и Нацгвардии.

Через полгода после первого взрыва на складе его компании Гебрева, а также его сына Христо и топ-менеджера EMCO Валентина Тахчиева отравили «Новичком». Они выжили, как и Сергей и Юлия Скрипали в Солсбери три года спустя.

В феврале 2020 г. прокуратура Софии назвала имена отравителей — это сотрудники вышеупомянутого подразделения №29155 Сергей Павлов (Сергей Лютенко), генерал-майор ГРУ Сергей Федотов (Денис Сергеев) и Георгий Горшков (Петр Борисов).

Сергеев/Федотов, согласно расследованию Bellingcat, The Insider и Tamedia, — это третий участник отравления Скрипалей. Остальными двумя, как известно, являются Мишкин/Петров и Чепига/Боширов.

Фавориты-неумехи

Какие же выводы из этого всего напрашиваются?

Во-первых, мы имеем многоуровневую операцию разведки минобороны РФ, возглавляемого Сергеем Шойгу, по подрыву обороноспособности Украины в 2014—2015 гг., т.е. после оккупации Крыма и в разгар вторжения российских войск на Донбасс.

Во-вторых, операция была реализована из рук вон плохо, поскольку взрывчатка сработала раньше, а Емельян Гебрев выжил. При этом в последние годы болгарские службы очень и очень плотно сотрудничают с британскими коллегами в плане разоблачения российских агентов и их деятельности в Европе.

Возникает вполне резонный вопрос: почему же ГРУ упорно задействует своих горе-агентов вроде Чепиги или Мишкина, несмотря на то, что они допускают одну ошибку за другой? И ошибки эти очень дорого обходятся в целом всему российскому режиму.

Может быть, причиной тому кадровый голод и общая деградация российских спецслужб? Или, может быть, причина на самом деле более прозаична и более типична для нынешней государственной модели РФ с ее круговой порукой и непотизмом?

В октябре 2019 г. «Радио Свобода» и Bellingcat опубликовали расследование, касающееся не только Чепиги, но и командира той самой части №29155, генерал-майора Андрея Аверьянова. По их предположению, основанному на полученных из открытых источников данных, Аверьянов служил в свое время на Балканах, в Афганистане и Чечне. Он также имеет звание «Героя России», судя по всему, за участие в оккупации Крыма.

В расследовании отмечается, что Аверьянов может иметь отношение к командованию военной части 99450 («Сил специальных операций» в Сенеже), бойцы которой известны миру как те самые «зеленые человечки».

Что до Чепиги, то расследователи обнаружили на сайте свадебных фотографов mywed.com и свадебного агентства Zvonova Wedding фотографии со свадьбы дочери Аверьянова, на которой также присутствовал «Боширов», чей ребенок принимал участие в церемонии. Это свидетельствует о весьма доверительных и близких отношениях между генерал-майором и его подчиненным.

Авторы материала вообще полагают, что, по сути, речь идет о некоем элитном клубе различных российских «спецов», которые подчиняются непосредственно Шойгу. Вот и, вероятно, ответ на вопрос, почему многократно спекшиеся «туристы из Солсбери» и их коллеги держатся на плаву.

Внутривидовая борьба

По крайней мере, они были непотопляемы, поскольку данный «элитный клуб» явно трещит по швам. Как по вине его участников, так и благодаря «помощи» их коллег из других спецслужб — Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности. Все они подставляют друг друга на регулярной основе. И все чаще по мере того, как ресурсная база сокращается, а вопрос преемственности власти актуализируется.

Взять хотя бы упомянутую уже Болгарию и кейс Гебрева, который является и следствием внутренней борьбы между известным банкиром Цветаном Василевым и медиамагнатом Деляном Пеевским. В том числе, и за завод «Дунарит», который производит противотанковые и противопехотные мины, артиллерийские и авиационные боеприпасы, ручные гранаты.

Оба они, при этом, связаны с определенными силами в России. Пеевский, по данным болгарского журналиста-расследователя Атанаса Чобанова, имеет связи в российских спецслужбах, судя по всему, в ГРУ. Пеевскому «Дунарит» якобы потребовался для того, чтобы получить контроль над продажей болгарского оружия Украине.

От Василева же ниточки тянутся к частенько оплачивающему кремлевские авантюры за рубежом «православному олигарху» Константину Малофееву, который еще в 2012 г. хотел получить контроль над заводом. В компании же Малофеева постоянно светится генерал-лейтенант СВР РФ, экс-глава Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонид Решетников.

Получается, что цели кураторов и Пеевского, и Василева относительно Украины должны совпадать, но почему все обернулось конфликтом и, как следствие, покушением на Гебрева и серьезным обострением в доселе «комфортной» для российских шпиков Болгарии, которая принялась высылать «дипломатов» один за одним?

Так, к примеру, в сентябре 2019 г. София обвинила в шпионаже главу движения «Русофилы» Николая Малинова и сроком на 10 лет запретила въезд для все тех же Малофеева и Решетникова.

Прошло менее двух месяцев и власти Болгарии высылают из страны персону, связанную уже с ГРУ, — офицера этой спецслужбы, прячущегося за должностью первого секретаря посольства, Владимира Русяева.

Февраль. «Прилетает» еще двоим российским дипломатам — первому секретарю посольства РФ Дмитрию Ярошенко и торговому представителю Александру Хватову. И снова занятная очередность событий. Ярошенко оказался представителем подразделения «С» СВР РФ.

ГРУ и СВР подозрительно сменяют друг на друга на поприще «вскрывшихся» агентов России в других странах.

Между прочим, аналогичная ситуация сложилась и в Чехии, где, к слову, также успел наследить Малофеев. Так, по данным Hospodarske noviny, ссылающегося на полученную украинскими хакерами электронную переписку, Малофеев платил беларускому сталинисту Александру Усовскому за организацию антиукраинских акций протеста в Чехии, Польше, Словакии, Венгрии.

В начале апреля 2020 г., т.е. за год до недавнего выпада властей Чехии в адрес ГРУ, вспыхнул скандал вокруг демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу с последующим его переносом в музей под открытым небом; а также присвоения площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова.

Что, естественное дело, в крайней степени возмутило Москву и подтолкнуло ее к ответным действиям в отношении тех, кто инициировал демонтаж и «нейм—троллинг» россиян, — старосты округа Прага-6 Ондржея Коларжа и мэра столицы ЧР Зденека Гржиба. Газета Respekt, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что мэру и старосте предоставили охрану, поскольку вскоре после демонтажа в Прагу прибыл мужчина с дипломатическим паспортом РФ, которого встретили сотрудники посольства. По информации СМИ, в портфеле у этого «дипломата» находился яд рицин для совершения покушения на двух чешских чиновников.

Другое чешское издание — Seznam — 11 мая сообщило, что «дипломата» зовут Андреем Кончаковым, на тот момент он был врио главы Россотрудничества в Праге — одной из международных пропагандистских площадок Кремля, которую «делят» между собой ФСБ и СВР.

Уже 6 июня премьер Бабиш объявил персонами нон грата Кончакова, а также еще одного работника Россотрудничества Рыбакова. На решение чешских властей лично отреагировал, непосредственно, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, пообещавший «ответные меры».

Вопрос в том, кому на самом деле Нарышкин адресовал это обещание — властям Чехии или «коллегам по цеху» из ФСБ или ГРУ, возможно, слившим, его «человека», которым, похоже, был некто Рыбаков.

И мы подходим к еще одному очень занимательному сюжетному повороту.

Уже в феврале этого года российский расследовательский портал Центр «Досье», который в разведсообществе связывают с ГРУ, выдал на-гора большой материал о внутренней кухне Россотрудничества и борьбе спецслужб друг с другом. «Досье» пишет, что пост главы пражского филиала Россотрудничества стал поводом для подковерных игр между ФСБ, СВР и определенными группировками при МИДе.

И подтверждает, что летом 2020 г. Прага действительно выдворила Кончакова, а составившего ему компанию зовут Игорем Рыбаковым — он работал в центральном аппарате Россотрудничества на должности начальника отдела взаимодействия с международными организациями. Рыбакова отрядили в Прагу курировать культурные программы, но он, как утверждают в «Досье», метил выше, а именно — на должность Кончакова.

Рыбаков и Кончаков, хоть и работают в одной организации, представляют разные спецслужбы. Кончаков, вероятно, является засланным казачком ФСБ, поскольку его в Праге встречал представитель ФСБ в посольстве Александр Антонов. Рыбаков тоже выходец из ФСБ — учился в Академии ФСБ и работал в тогдашнем Управлении по защите конституционного строя этой спецслужбы. Но после переметнулся в СВР, выступая впоследствии в роли эксперта по международной политике.

Отсюда, видимо, и недовольство Нарышкина, ведь его служба потеряла возможность подмять под себя пражский филиал столь важного механизма проецирования гибридной силы России. Но и ФСБ, выходит, оказалась у разбитого корыта, ведь главой Россотрудничества в Чехии в итоге стал некто Александр Ткачев, возможную связь которого со спецслужбами Центр «Досье» якобы не смог подтвердить.

И вот, как и в случае с Болгарией, где попеременно «сливались» то представители ГРУ, то СВР, в Чехии подошла очередь спецслужбы Шойгу.

Всех на карандаш

Если за разоблачением Чепиги и Мишкина в Чехии, что вылилось в массовое выдворение сотрудников посольства РФ в Праге, действительно стоял Нарышкин, то это мог быть его ответ ГРУ, вероятно обеспечившему разоблачение Рыбакова после «рицинового скандала». И не только ГРУ, кстати.

По сравнению со всеми видными руководителями российских силовых ведомств и служб глава СВР выглядел меньшим злом, если смотреть на войну спецслужб в РФ как на войну за кресло преемника Путина.

Но так было до недавних пор. А конкретно до того, как 15 апреля Белый дом возложил ответственность за проведение масштабной кибератаки на правительство и частные компании в США на спецслужбу Нарышкина.

Через два дня после публикации этого пресс-релиза вновь всплывает история со взрывами в Врбетице, за которыми стояли офицеры ГРУ. Таким образом все тот же Нарышкин может отводить внимание США и мира от себя и своей спецслужбы, «сдавая» Западу уже не раз опростоволосившееся ГРУ.

Но также эта череда событий, начавшихся на фоне эскалации в отношениях между Украиной и Россией, свидетельствует о синхронных действиях западных союзников по раскрытию российской агентуры. Заметьте: Вашингтон аналогично анонсировал выдворение российских «дипломатов» — десять человек, среди которых также затесались сотрудники российских спецслужб.

Еще дальше пошла союзница США и Украины Великобритания. Точнее, пойдет. Как пишет газета The Times, 11 мая премьер-министр Борис Джонсон представит новый закон о противодействии враждебным государствам.

Этим законопроектом будет расширено уже давно действующее в Британии требование об обязательной регистрации в Соединенном Королевстве военных атташе иностранных посольств в качестве сотрудников их спецслужб. Теперь же норма коснется всех работников дипмиссий.

Нарушение этого закона в случае его принятия повлечет за собой ответные меры правительства Великобритании. Газета пишет об уголовной ответственности, однако к владельцам дипломатических паспортов это не относится. За враждебные действия в отношении страны пребывания их объявят персонами нон грата. Т.е. если некий первый секретарь посольства РФ в Лондоне, который на самом деле является офицером ГРУ или СВР, о чем будет известно британским спецслужбам, откажется зарегистрироваться в оном качестве, то его оперативно отправят на родину.

Это очень мощный механизм, позволяющий взять на карандаш немалое количество российских шпионов. И инструмент влияния на Кремль, подкрепленный активизаций вооруженных сил США и Великобритании.

Штаты весь апрель «гоняют» свои самолеты-разведчики, собирая информацию о российской группировке войск и кораблей; а вторая после того, как Вашингтон отказался отправлять корабли в Черное море, отрядит туда, по данным The Times, эсминец типа 45 Destroyer (самые крупные и мощные эсминцы ПВО у британцев) и противолодочный фрегат типа 23 Duke как знак поддержки Украины.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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