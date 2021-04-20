Сильная позиция президента Байдена 3 Виталий Портников, «Радио Свобода»

20.04.2021, 10:01

4,354

Виталий Портников

Самая интересная часть новых американских санкций.

Почти сразу же после того, как в Белом доме обнародовали новые санкции, введенные против России, в Москве объявили о своем списке санкций.

Но этот список сложно назвать «зеркальным». Сложно хотя бы уже потому, что, по признанию руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, Кремлю нечем ответить на санкции, наложенные на обслуживание российского государственного долга. А это, пожалуй, самая интересная часть новых американских санкций.

И дело даже не в том, насколько повлияют эти санкции на состояние российской экономики. А в том, что санкции против государственного долга — это напоминание о том, что в руках США находятся серьезные инструменты, которыми в Белом доме вполне могут воспользоваться, если Россия не прекратит своей агрессивной политики.

Поэтому главным содержанием российских санкций стали запреты на въезд в Россию американских политиков и чиновников и попытки ухудшить жизнь американским дипломатическим представительствам в стране — посольства и консульства.

При этом санкции, наложенные на американских чиновников, вовсе не выглядят наказанием за какие-то конкретные действия, которые действительно сказались бы на национальной безопасности России. Нет, политиков «наказывают», скорее, за их собственные взгляды и за трезвую оценку российского политического режима.

Возможно, именно поэтому в одном списке санкций оказались советник президента США Джозефа Байдена по вопросам внутренней политики Сьюзен Райс и бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. И Сьюзен Райс, и Джон Болтон — специалисты из американской внешней политики, они всегда защищали концепцию американского морального лидерства, каждый — в своем политическом лагере. И вот теперь в Москве решили, что этим авторитетным политикам не место в России. Как и некоторым другим чиновникам администраций Байдена и Трампа.

Разговаривать с президентом России можно только тогда, если у тебя сильная переговорная позиция.

Кроме этого, Кремль фактически выдворил американского посла Джона Салливана, хотя тот и не собирался уезжать из Москвы (российский посол в США Анатолий Антонов был отозван российским министерством иностранных дел сразу же после того, как президент Байден в телевизионном интервью согласился с определением Владимира Путина как «убийцы»). Американцы отправляют российских дипломатов, Россия — американских дипломатов, это обычная практика. Но в Москве решили ограничить набор на работу в американские дипломатические представительства собственных граждан и запретить краткосрочные командировки американских дипломатов. Такие вот санкции!

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь подчеркнул, что в Москве положительно отнеслись к предложению президента Байдена провести встречу на высшем уровне и уже начали подготовку к саммиту. И эта реакция показывает, что Соединенные Штаты — на правильном пути.

После истории с «убийцей» российские политики и комментаторы требовали извинений и утверждали, что вряд ли теперь президент Путин будет общаться с американским коллегой. Но Путин, как видим, ответил на телефонный звонок Байдена. После этого звонка помощник президента России Юрий Ушаков заявил после Соединенных Штатов, что в случае продолжения санкционной политики проведение встречи президентов будет под вопросом. Но новые санкции ввели — а подготовка к саммиту продолжилась.

Что еще раз напомнило о том, что разговаривать с президентом России можно только тогда, когда у тебя сильная переговорная позиция и ты уверен в себе.

Виталий Портников, «Радио Свобода»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».