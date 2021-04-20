Ученые выяснили, почему разглядывать собственное лицо полезно для здоровья 6 20.04.2021, 10:06

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Японские специалисты провели эксперимент.

Японские ученые доказали пользу разглядывания собственного лица. Они определили, что в этот момент в организме человека вырабатывается дофамин — гормон удовольствия. Результаты работы специалистов опубликованы в журнале Cerebral Cortex (перевод — lenta.ru).

Они провели эксперимент, в ходе которого участникам показывали фото похожих на них людей. На подсознательном уровне люди видели на фотографиях себя, и в их мозгу активировался участок, ответственный за выработку гормона.

Чтобы сравнить результаты исследования, подопытным показали изображения других, не похожих на них, людей. Однако на этот раз в мозгу активировались участки, ответственные за обработку новой информации.

«Мы обнаружили, что активация вентральной тегментальной области, которая является центральным источником выделения дофамина, была более активна даже во время подсознательного представления собственного лица участника, нежели при представлении лиц других людей», — заявил глава исследования Чиса Ота.

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