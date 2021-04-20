Шах и мат 1 Telegram-канал «Письма к дочери»

20.04.2021, 10:45

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Госдеп США объявил о введении санкций против Белнефтехима на неделю раньше положенного срока.

Привет, дорогая.

Кажется, Белнефтехим позавидовал успеху министерства энергетики. В самом деле, ну, как так? Всё про АЭС да про АЭС. Как-будто Белнефтехим хуже. У него тоже есть чем впечатлить. Так что вчера сломалась уже не атомная станция (кстати, я немножко запутался, работает она сейчас или планово отключена), а сразу несколько цехов Гродно Азот. Шах и мат, АЭС!

Ну, ничего, пишут, что на атомную станцию завезли топливо для второго реактора. Так что она скоро сможет отключаться в два раза чаще.

Вот ты насмехалась над постановкой про гомельские погреба, а, получается, зря. Потому что она нашла своего зрителя и получила международное признание на самом высоком уровне. Вчера Госдеп США оценил мастерство авторов и исполнителей, объявив о введении санкций против Белнефтехима на неделю раньше положенного срока. Ты помнишь, они собирались вводить санкции с 27 апреля, но, видимо, впечатление от выступления белорусских красауцау оказалось слишком сильным, чтобы вытерпеть еще целую неделю. И я считаю – это успех. Ну, раз американский Госдеп при его занятости всякими глобальными международными проблемами нашел время, чтобы посмотреть и оценить.

Про то, чем новые санкции США отличаются от старых санкций США я тебе уже как-то говорил. В общем, не буду уже все это повторять.

И пусть тебя не смущают 45 дней, которые Госдеп дал до вступления санкций в силу. Это не значит, что санкции отложены на 45 дней. Эти 45 дней вообще дали не белорусских властям или Белнефтехиму, и даже не компаниям, которые пока еще с Белнефтехимом работают. Оговорка про 45 дней в основном предназначена тем американским бюрократам, которые будут выполнять решение о санкции. Чтобы бюрократы не штрафовали беспощадно компании, пока те закрывают уже действующие контракты. В положении Белнефтехима в частности и белорусских властей в целом, эти 45 дней ничего не меняют.

Ты знаешь этих занудных бюрократов. Они же очень не любят менять графики и протоколы, которые сами и утвердили. И если американские бюрократы в этом смысле чем-то отличаются от наших, то я, как патриот, считаю, что вряд ли в лучшую сторону. И, чтобы поломать уже утвержденный график, этим бюрократам же надо было переступить через собственное естество и совершить некоторое насилие над собственной личностью. А даже те, кто в принципе терпим к насилию, не очень одобряют когда насилие совершается над их собственной личностью.

В общем, я думаю, белорусским властям надо было очень постараться, чтобы убедить американских бюрократов немножечко пересмотреть свои бюрократические принципы. И вряд ли, конечно, дело обошлось одной только постановкой про погреба и подвалы. Думаю, имела место, так сказать совокупность всех факторов. Вот все это повышение ставок, которое белорусские власти затеяли. Потому что, если ты говоришь хулигану «астанавитесь», а он только больше хулиганит, так какой смысл ждать лишнюю неделю? А еще, люди, которые не одобряют насилие над собственной личностью, очень не любят тех, из-за кого им приходится это насилие над собой совершать.

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