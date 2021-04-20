Израильские ученые: Вакцина Pfizer частично эффективна против индийского штамма с двойной мутацией 1 20.04.2021, 11:11

Индийский вариант COVID-19 выявили на территории США, Великобритании и Ирландии.

Вакцина Pfizer/BioNTech обеспечивает частичную защиту от нового штамма коронавируса с двойной мутацией, который был впервые выявлен в Индии.

К такому выводу пришли в Министерстве здравоохранения Израиля, пишет Reuters.

В Израиле зафиксировали восемь случаев заражения индийским вариантом коронавируса, из них семь человек прибыли из-за границы на минувшей неделе.

«Похоже, что вакцина Pfizer эффективна против него [индийского варианта с двойной мутацией], пусть даже и с меньшей эффективностью», — сказал генеральный директор Минздрава Израиля Хези Леви.

В Израиле, где проживают 9,3 млн человек, полностью вакцинировано около 81% взрослого населения. Число случаев инфицирования COVID-19 и госпитализаций резко сократилось.

Индийский вариант COVID-19, который вызывает беспокойство у ученых, выявили на территории США, Великобритании и Ирландии.

Британия включила Индию в список стран, по возвращении из которых гражданам необходимо пройти обязательный карантин.

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