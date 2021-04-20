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Белорусские аграрии побили исторический рекорд по долгам

  • 20.04.2021, 12:29
Белорусские аграрии побили исторический рекорд по долгам

Предыдущий максимум продержался всего месяц

На 1 марта суммарные обязательства флагманов сельского хозяйства Беларуси составили 15,097 млрд BYN. Это максимальная сумма долга за период ведения статистики по текущей методике. Предыдущий рекорд по величине совокупных долгов был установлен 1 февраля, пишет сайт banki24.by.

С начала года объем долга сельского хозяйства увеличился на 1,3%, тогда как за весь 2020 год прирост составил 5,4%, за 2019 год — 9,2%. Впереди еще летняя уборочная кампания и осенняя посевная. Поэтому очевидно, что в оставшиеся месяцы 2021-го подъем долга продолжится и статистика зафиксирует новые рекорды.

Для долга сельского хозяйства характерно низкое качество относительно среднего по экономике. Если в целом по реальному сектору удельный вес просрочки составил 6,9%, то у аграриев — аж 19,1% (то есть почти втрое выше). Для сравнения: доля просроченных долгов в промышленности равна 5,8%, в торговле — 4,2%, на транспорте — 3,4%.

В денежном эквиваленте «плохие» долги сельчан к 1 марта достигли 2,881 млрд BYN. Рост проблемных обязательств с начала 2021 года составил 2,1%.

Средняя рентабельность флагманов сельского хозяйства в 2021 году составила 5,6%. Однако известно, что большинство средних показателей как «средняя температура по больнице». Обычно за счет немногочисленных высокоэффективных предприятий средняя величина вытягивается вверх.

Данные статорганов показывают, что в 2021-м около 27,2% крупных и средних предприятий сельского хозяйства имели убытки от реализации продукции, а еще 35,1% показали рентабельность в пределах 0–5%. Таким образом, медианная рентабельность продаж по отрасли ниже 5%.

Только 0,7% флагманов сельского хозяйства могут похвастать рентабельностью от 30% и выше, а 5,6% предприятий — рентабельностью в диапазоне 20–30%.

В январе—феврале номинальная выручка валообразующих организаций отрасли выросла на 10,3% к 2020-му. Однако за тот же период цены производителей сельхозпродукции поднялись на 10,8%. Следовательно, в реальном выражении выручка аграриев снизилась к прошлому году.

Аналогично и с прибылью от реализации продукции. В номинале такая прибыль по сельскому хозяйству увеличилась на 8,1%, а в реальном выражении упала на 2,4%.

В 2021 году флагманы сельского хозяйства направили на погашение кредитов и займов 399,4 млн BYN, что было эквивалентно 18,5% от выручки. Размер платежей по долгам вырос к 2020 году на 14,4%.

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