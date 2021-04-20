Кто крадет белорусский лес? 17 20.04.2021, 15:19

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Началось настоящее экологическое бедствие.

Читатели сайта Charter97.org просят обратить внимание на ситуацию с лесом в Беларуси:

— В садовом товариществе Красный Октябрь (Борисовский район) идет масштабная вырубка деревьев. 24/7 ездят лесовозы и вывозят все новые и новые партии стволов. Местное лесничество рассказывает о поражении леса какими-то насекомыми, которые разрушают стволы деревьев, но рядом с гнилыми стволами лежат и абсолютно здоровые, красивые стволы, срубленные «под шумок». Это настоящее экологическое бедствие. Горько смотреть на огромные лысые территории некогда живописного леса! Кто допустил эту беду? Кто крадет белорусский лес?

Белорусские СМИ не раз писали о том, как из Беларуси незаконно вывозится лес.

В ноябре 2020 года Лукашенко подписал указ, согласно которому лесхозам предоставляется возможность выставлять на биржевые торги древесину на корню для проведения сплошных санитарных рубок.

Кроме того, указ предоставляет возможность реализации древесины на корню по согласованию с облисполкомами вне биржевых торгов юридическим лицам, осуществляющим переработку и поставку продукции на экспорт.

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