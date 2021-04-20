Аварийно остановленные цеха на «Гродно Азоте» стоят уже сутки 4 20.04.2021, 16:33

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Их до сих пор не запустили.

Аварийно остановленные цеха на «Гродно Азоте» еще не запустили, они стоят уже сутки. Об этом tut.by рассказали работники предприятия. «Аммиак-4», как обещали ранее, к этому времени уже должен был восстановить работу, потом должны были запустить и «Карбамид-4».

Информация о проблемах в работе нескольких цехов на «Гродно Азоте» — «Аммиак-4», «Капролактам-2» и «Карбамид-4» — появилась днем в понедельник, 19 апреля. Гродненцы заметили сначала факел над одним из цехов, а потом густой белый дым, который шел из одной из труб предприятия. «Гродно Азот» официально сообщил, что в 14.35 произошла внеплановая остановка оборудования цеха «Аммиак-4» в результате ошибочных действий персонала электроцеха. «Аммиак-4», обещали, восстановит свою работу в течение суток, потом запустят и «Карбамид-4». Но спустя сутки цеха стоят.

Вчера гродненцы заметили над одним из цехов огненный факел, а потом — густой белый дым. В телеграм-канале «Стачком Азота» сообщили, что встал цех «Аммиак-4», в цехе «Капролактам-2» вырубило все насосы, также стоит «Карбамид-4».

На официальном сайте предприятия появилась информация, что на заводе произошла внеплановая остановка оборудования цеха «Аммиак-4» из-за ошибочных действий персонала электроцеха при выполнении работ планового обслуживания. Из-за этого также остановился цех «Карбамид-4» — они технологически связаны друг с другом.

«Аммиак-4», пообещали вчера в администрации, восстановит свою работу в течение суток, потом запустят и «Карбамид-4».

По состоянию на 16.00 вторника, 20 апреля, остановленные цеха все еще не работали, сообщили работники предприятия.

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