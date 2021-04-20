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Аварийно остановленные цеха на «Гродно Азоте» стоят уже сутки

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  • 20.04.2021, 16:33
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Аварийно остановленные цеха на «Гродно Азоте» стоят уже сутки

Их до сих пор не запустили.

Аварийно остановленные цеха на «Гродно Азоте» еще не запустили, они стоят уже сутки. Об этом tut.by рассказали работники предприятия. «Аммиак-4», как обещали ранее, к этому времени уже должен был восстановить работу, потом должны были запустить и «Карбамид-4».

Информация о проблемах в работе нескольких цехов на «Гродно Азоте» — «Аммиак-4», «Капролактам-2» и «Карбамид-4» — появилась днем в понедельник, 19 апреля. Гродненцы заметили сначала факел над одним из цехов, а потом густой белый дым, который шел из одной из труб предприятия. «Гродно Азот» официально сообщил, что в 14.35 произошла внеплановая остановка оборудования цеха «Аммиак-4» в результате ошибочных действий персонала электроцеха. «Аммиак-4», обещали, восстановит свою работу в течение суток, потом запустят и «Карбамид-4». Но спустя сутки цеха стоят.

Вчера гродненцы заметили над одним из цехов огненный факел, а потом — густой белый дым. В телеграм-канале «Стачком Азота» сообщили, что встал цех «Аммиак-4», в цехе «Капролактам-2» вырубило все насосы, также стоит «Карбамид-4».

На официальном сайте предприятия появилась информация, что на заводе произошла внеплановая остановка оборудования цеха «Аммиак-4» из-за ошибочных действий персонала электроцеха при выполнении работ планового обслуживания. Из-за этого также остановился цех «Карбамид-4» — они технологически связаны друг с другом.

«Аммиак-4», пообещали вчера в администрации, восстановит свою работу в течение суток, потом запустят и «Карбамид-4».

По состоянию на 16.00 вторника, 20 апреля, остановленные цеха все еще не работали, сообщили работники предприятия.

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