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Снытина – Рыженкову: Разочарована действиями людей, которые поддерживают режим, который убивает и похищает белорусов

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  • 20.04.2021, 19:15
  • 2,042
Снытина – Рыженкову: Разочарована действиями людей, которые поддерживают режим, который убивает и похищает белорусов
Екатерина Снытина
Фото: instagram

Экс-капитан сборной Беларуси ответила лукашенковскому чиновнику.

Экс-капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина ответила главе БФБ Максиму Рыженкову, который заявил, что разочарован действиями баскетболистки.

«Глубоко разочарована действиями людей, которые молчат и поддерживают режим, который убивает и похищает белорусов.

То есть, имея контракт со сборной, никто не свободен выражать свои взгляды, кроме тех, чьи взгляды совпадают с режимом. Тогда я, пожалуй, пас», – написала Снытина в своем инстаграм.

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