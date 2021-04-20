Снытина – Рыженкову: Разочарована действиями людей, которые поддерживают режим, который убивает и похищает белорусов

Снытина – Рыженкову: Разочарована действиями людей, которые поддерживают режим, который убивает и похищает белорусов2
- 20.04.2021, 19:15
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Экс-капитан сборной Беларуси ответила лукашенковскому чиновнику.
Экс-капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина ответила главе БФБ Максиму Рыженкову, который заявил, что разочарован действиями баскетболистки.
«Глубоко разочарована действиями людей, которые молчат и поддерживают режим, который убивает и похищает белорусов.
То есть, имея контракт со сборной, никто не свободен выражать свои взгляды, кроме тех, чьи взгляды совпадают с режимом. Тогда я, пожалуй, пас», – написала Снытина в своем инстаграм.