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В мае белорусов ждут 11 выходных

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  • 21.04.2021, 8:47
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В мае белорусов ждут 11 выходных

Какие дни будут свободными от работы?

В мае белорусов ждут целых 11 выходных, напоминает «Наша Нива». Первое мая в этом году попадает на субботу, для большинства это и так выходной.

Праздновать Пасху православные будут 2 мая — это воскресенье. Ровно через неделю следующий праздник — 9 мая, который также попадает на воскресенье.

Большие выходные в этом году придутся на 8 — 11 мая. Отрабатывать 10 мая будут в субботу 15 мая.

Всего в мае будет 11 выходных — 1 и 2, 8-11, 16, 22 и 23, 29 и 30 число.

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