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Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию по Беларуси

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  • 21.04.2021, 9:40
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Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию по Беларуси

Конгрессмены потребовали расширения санкций против режима Лукашенко и проведения новых выборов.

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию по Беларуси.

Конгрессмены заявили, что:

Не признают президентские выборы-2020 в Беларуси;

Призывают к организации новых свободных и честных выборов под наблюдением ОБСЕ;

Народ Беларуси имеет право определять свое будущее без вмешательства России или других внешних акторов;

Призывают к немедленному освобождению политзаключенных, а также началу диалога с оппонентами;

Призывают к расширению санкций и к большей поддержке гражданского общества Беларуси;

Требуют провести международное расследование по нарушениям прав человека в Беларуси.

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