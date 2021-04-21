Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию по Беларуси13
- 21.04.2021, 9:40
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Конгрессмены потребовали расширения санкций против режима Лукашенко и проведения новых выборов.
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию по Беларуси.
Конгрессмены заявили, что:
Не признают президентские выборы-2020 в Беларуси;
Призывают к организации новых свободных и честных выборов под наблюдением ОБСЕ;
Народ Беларуси имеет право определять свое будущее без вмешательства России или других внешних акторов;
Призывают к немедленному освобождению политзаключенных, а также началу диалога с оппонентами;
Призывают к расширению санкций и к большей поддержке гражданского общества Беларуси;
Требуют провести международное расследование по нарушениям прав человека в Беларуси.