Названы руководители операции ГРУ РФ по взрывам в Чехии 4 21.04.2021, 9:55

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Что известно о «дипломатах с бомбой».

На днях чешские власти опубликовали результаты расследования, согласно которым известные по отравлению Скрипалей сотрудники ГРУ Петров и Боширов (Мишкин и Чепига) стояли за взрывами складов вооружений в Чехии в 2014 году, когда погибли два человека и было уничтожено 150 тонн боеприпасов. Нам удалось не только найти подтверждение участия Мишкина и Чепиги в этой диверсии, но и обнаружить много новых подробностей: так, например, операцией руководил лично глава войсковой части ГРУ 29155 генерал Аверьянов, также прилетавший в Чехию по поддельным документам, а всего в операции участвовало не менее 6 человек, причем двое прилетали под прикрытием дипломатов.

Опубликовано совместное расследование The Insider и Bellingcat при участии Der Spiegel и Respekt.cz

Подготовка

4 октября 2014 года командир войсковой части ГРУ 29155 генерал Андрей Аверьянов вылетел в Лиссабон под видом туриста с документами прикрытия, напечатанными без лишней фантазии на имя «Андрея Оверьянова». В Лиссабоне ему делать было нечего (видимо, он полетел туда только из-за визы), и в тот же день он вылетел в Женеву. Там его уже ждали подчиненные из той же войсковой части — Денис Сергеев (имя прикрытия — Сергей Федотов), который позже станет одним из участников отравления Скрипалей, и Егор Гордиенко (имя прикрытия — Георгий Горшков).

Где именно проходила их встреча в Женеве, точно неясно, но в предыдущих расследованиях The Insider и Bellingcat уже упоминалось, что судя по биллингу телефона Дениса Сергеева, он нередко бывал в районе альпийского курорта Шамони в 60 км от Женевы, где, как позже сообщали французские СМИ со ссылкой на западные спецслужбы, располагалась база материально-технического снабжения отряда 29155. Вполне вероятно, что именно там сотрудники ГРУ встречались с теми, кто помог им осуществить диверсию в Чехии.

Через два дня Аверьянов вернулся в Москву и сразу после возвращения, 7 октября, провел встречу в штаб-квартире ГРУ на Хорошевском шоссе с подчиненными из своей войсковой части, по результатам которой все они в тот же день забронировали билеты в Европу для чешской спецоперации. Аверьянов забронировал рейс в Вену на 13 октября с возращением 15 октября, а Мишкин, Чепига и их коллега подполковник Николай Ежов (имя прикрытия — Николай Кононихин) решили прибыть на два дня раньше шефа, 11 октября (Мишкин и Чепига прилетали в Прагу, Ежов — в Вену). У Мишкина и Чепиги обратного билета не было, а Ежов взял обратный билет на 15-е, как и Аверьянов.

Еще два офицера из части 29155 Алексей Капинос и Евгений Калинин отправились в Будапешт под прикрытием дипломатов с дипломатической почтой — вылет был назначен на 10 октября 2014 года, а обратные билеты, как и у всех, у них были куплены на 15 октября 2014 года.

Таким образом, согласно первоначальному плану, операция должна была состоятся в период 13–15 октября. Но что-то пошло не так.

Взрыв

«Петров» и «Боширов» приземлились в Праге 11 октября, заселились в отеле и даже разместили в социальных сетях фото из центра старого города, соответствуя своей туристической легенде. Аверьянов и Ежов в тот же день прибыли в Прагу, причем Ежов арендовал машину до 15 октября.

Чуть позже «Боширов» и «Петров» перебрались из Праги в Остраву, примерно в часе езды от склада боеприпасов. Биллинги показывают, что телефон Аверьянова подключился к австрийским сетям всего через пару часов после его прибытия 13 октября и не подключался повторно до полудня 16 октября. Скорее всего, Ежов, забрав Аверьянова в аэропорту, поехал также в Остраву (это чуть более 3 часов езды от Вены).

Перед диверсией ГРУшники попробовали решить проблему мирным путем. Чепига и Мишкин, используя паспорта на имена Руслана Табарова (Чепига) и Николая Попы (Мишкин), связались с компанией Imex, занимавшейся хранением оружия во Врбетице, и запросили доступ к закрытому участку склада на период с 13 по 17 октября 2014 года, представившись потенциальными покупателями. Вскоре после этого с болгарским торговцем оружия Емельяном Гебревым, который хранил часть своего оружия на этом складе, связались представители Imex и сообщили, что у него есть потенциальные покупатели, интересующиеся его товаром и желающие встретиться непременно до 15 октября. Гебрева встреча не заинтересовала (подробнее о Гебреве и его роли в поставках для Украины — в следующей части расследования).

Судя по купленным билетам, ГРУшники готовы были ждать до 15-го числа, но, видимо, произошла заминка и им пришлось задержаться на день. 16 октября 2014 года в 9:25 утра на складе боеприпасов № 16 в Врбетице произошел взрыв, в результате чего было уничтожено 58 тонн боеприпасов, снесены десятки зданий и погибли двое сотрудников Imex — Вратислав Гавранек и Людек Петршик.

Через несколько минут после взрыва Анатолий Чепига и Александр Мишкин сели на борт своего рейса Аэрофлота из Вены в Москву. Рейс вылетел в 10:05.

Двое других офицеров ГРУ, генерал Аверьянов и подполковник Николай Ежов, позже в тот же день вернулись в Вену и направились прямо в аэропорт. Аверьянов купил новый билет в аэропорту Швехат в 18:17 и вылетел обратно в Москву в 22:46 того же дня. Николай Ежов остался в Австрии и сделал несколько предварительных заказов на обратный рейс в период с 27 октября по 2 ноября, в конечном итоге вылетев обратно в Москву 3 ноября 2014 года.

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