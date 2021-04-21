В Минске переворот? 97 21.04.2021, 11:42

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Аномальная активность силовиков в столице Беларуси.

С самого утра жители Минска делятся со СМИ фотографиями и видео: в городе замечены большие колонны техники силовиков и сами силовики со щитами. Сообщается, что в Министерство обороны съезжаются люди в форме и в штатском. Автобусы, автомобили заграждения, машины с колючей проволокой, штабные легковушки идут непрерывным потоком.

Подписчики независимых телеграм-каналов оставляют следующие сообщения:

«Рядом с Академией МВД заметили десятки людей со щитами».

«Только что колонна из 6 длинных автобусов прошла в сторону Уручья от Академии МВД, все пассажиры в боевых комплектах, окна много где занавешены».

«Сёння а 9 гадзіне вялікая калона ехала з Маякоўскага на ўнутранае кола МКАД. Грузавыя машыны і аўтобусы з салдатамі і меншыя машыны».

«Автобусы с заклеенными окнами у Академии на Филимонова».

«По трассе Минск-Молодечно тоже колонна военных машин, милиции, прицепы с бухтами колючей проволокой».

«В Министерство обороны съезжаются люди в форме и в штатском: «Непрерывный поток служебных автомобилей».

Люди задаются вопросом: в Минске происходит переворот?

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