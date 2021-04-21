Белорусский ритейл обновил рекорд по долгам и потерял обороты 21.04.2021, 13:29

Статистика отражает сложное положение розничной торговли.

У ритейлеров падают продажи, а долги бьют исторические максимумы, пишет сайт banki24.by.

Суммарные долги флагманов розничной торговли к 1 марта достигли 9,870 млрд BYN. Это максимальное значение обязательств ритейлеров за все время ведения статистики по текущей методике.

За скользящий год (12 месяцев) розничная торговля нарастила долги на 26,7%. В пересчете на деньги прирост обязательств превысил 2 млрд BYN.

Бурный подъем долга отчасти связан с девальвацией белорусского рубля. Дело в том, что солидная часть обязательств ритейла номинирована в валюте. Поэтому в случае ослабления «зайчика» возникают курсовые разницы, которые увеличивают объем долга в рублевом эквиваленте.

Суммарная задолженность состоит из долга по кредитам и займам и кредиторки. Обязательства флагманов ритейла по кредитам и займам к 1 марта составили 4,117 млрд BYN. С начала 2021 года они увеличились на 5,6%, а за скользящий год — на 30%.

Кредиторка крупных и средних предприятий ритейла на 1 марта составила 5,753 млрд BYN. За 12 месяцев она поднялась на 24,6%. Причины роста в основном те же: волатильность курса белорусского рубля и отсрочки платежей с целью поддержания уровня оборотных средств.

Для розничной торговли в целом характерен способ заработка с больших объемов продаж при низкой марже. Поэтому размер рентабельности большинства компаний довольно низок по меркам остальной экономики.

В 2021 году средняя рентабельность продаж в отрасли составила всего 1%. В январе—феврале 2020-го рентабельность была ненамного выше — лишь 1,3%.

По данным статорганов 48,4% флагманов ритейла в 2021-м несли убытки от реализации, а 39,9% субъектов имели рентабельность в пределах 0–5%. Доля высокорентабельных компаний (30+% и 20–30%) составила только 0,4% и 1,3%.

Прибыль отрасли от реализации за 2 месяца сократилась в номинале на 14,3% до 67,6 млн BYN. Так как потребительская инфляция за тот же период составила 8,2%, реальное падение прибыли превысило 20%.

Кроме текущей деятельности у компаний есть инвестиционная и финансовая. С учетом прибылей и убытков по этим разделам доля убыточных компаний в ритейле увеличилась с 33% до 39,2%.

За 2 месяца 2021-го флагманы розничной торговли направили на погашение кредитов и займов 891,2 млн BYN (+16,7% к 2020 году). Доля выплат по долгам в выручке ритейла составила 13,6%.

Показатели розничного товарооборота известны за 1 квартал 2021 года. В январе обороты упали к 2020 году на 0,9%, в феврале — на 6,2%, в марте — на 6%.

По итогам марта-2021 товарооборот в Минске сократился к прошлому году на 9,1%, в Брестской области — на 5,6%, Витебской — на 5,5%, Гомельской — на 4,7%, Гродненской — на 6,2%, Минской — на 2,3%, Могилевской — на 4,1%.

В 2020-м розничный товарооборот по Беларуси также падал в ноябре и декабре. Таким образом, снижение оборотов ритейла отмечается уже 5 месяцев подряд.

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