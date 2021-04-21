Величие ВКЛ: в каком городе на самом деле короновался Миндовг 1 21.04.2021, 19:21

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Коронация ставила наше государство в один ряд с ведущими державами Средневековья.

Обретение королевской короны князем Миндовгом было для Великого княжество Литовского событием, которое возводило государство литвинов на новую ступень. Феодальная система, господствовавшая в Европе 13 века, с возведением Миндовга на трон литвинского королевства признавало мощь и влияние, завоеванное в жестоких сечах с многочисленными врагами на западе и на востоке, пишет Литвин.

Однако историки до сих не имеют единого мнения о месте, где происходила коронация. Спор длится без малого четыре сотни лет. Известна точно только дата этого знаменательного события — 6 июля 1253 года.

Корона, полученная Минловгом от папы римского, стоила литвинам заключения договора о мире с тевтонцами. Новый король обязывался помогать крестоносцам обращать язычников в истинную веру, уступая тевтонцам 12 областей. В договоре Миндовга с Орденом были такие строки: «…мы с согласия наших дедичей передали их дому на вечное, свободное и безопасное владение ниже названные земли…

Названия же земель такие: Расеене половина, Лукове половина, Бетегале половина, Эрегале половина, Дейнове половина, Кулене все, Карсове все, Кроже вся, Надрова вся, Вейже вся, Вейсе вся, Ванге вся». (Перевод с латыни А. Жлутко).

Свидетели события, историки, жившие в 12 веке (летописи славян, германские хронисты) не говорят нам достаточно четко о месте коронации. Поляк и большой поклонник Великого княжества Литовского хронист 16 столетия Мацей Стрыйковский пишет о том, что корону на Миндовга возложили в Кернаве. Об этом можно прочитать в его поэме «О началах…» (на польском языке). То есть, если верить Стрыйковскому, коронация князя литвинов проходила в признанном всеми центре политической жизни аукшайтов. В 13 веке замок Кернава представлял собой укрепление из валов и деревянных частоколов, обнесенное рвом. Город и деревянный замок в 14 веке был дотла сожжен ливонцами, после пожаров больше не обрел былую славу.

В других своих произведениях Стрыйковский перечеркивает собственные утверждения, называя местом коронации Миндовга город Новогрудок (читайте в «Хронике польской, литовской, жемойтской и всей Руси» (1582)Именно в Новогрудок, судя по писаниям поляка-патриота, папа Иннокентий послал со священными символами королевства своего легата Гейндриха. Тот прибыл на место торжества вместе с архиепископом Рижским, которого сопровождали рыцари креста. Этот представитель римской курии и возложил на Миндовга корону.

Существует мнение, будто бы Стрыйковский почерпнул сведения о коронации Миндовга в Новогрудке из рукописей из собрания князей Слуцких-Олельковичей, при дворе которых сочинял свои поэмы и хроники. Вероятно, князьям по политическим мотивам было выгодно назвать местом коронации Новогрудок Литовский.

О новогрудской коронации пишет и Альберт Виюк-Коялович в своей «Истории Литвы» (1650—1669). Этот историк принял за правду сведения Стрыйковского, увековечив в своем труде.

Солидарна с хроникой Стрыйковского и Густынская летопись, созданная ревнителями православия на Украине.

В 19 веке историки были склонны полагаться на сведения Стрыйковского и Густынской летописи,, не подвергая их сомнениям. Но вот польский исследователь Летковский утверждал, что Миндовг не мог подвергать риску пленения или смерти многочисленных гостей, съехавшихся на коронацию в Новогрудок в 1253 году, поскольку город мог быть атакован войсками волынского князя Даниила Галицкого. Это военное предприятие Галицкий предпринимал по зимнему пути, а к лету войска галичан уже вернулись в свои земли, не получив помощи от ятвягов. Значит Даниил никак не мог помешать коронации в Новогрудке.

Современные историки из Летувы выдвигают оригинальные версии, предлагая еще одно место коронации — Виленский кафедральный собор. В качестве доводов приводятся результаты археологических изысканий на территории виленского Нижнего замка. В дополнение берется хроника Ривиуса (18 век).

В современной литовской историографии избегают конкретизировать место коронации. Самая новая теория принадлежит авторству историка Томаса Баранаускаса. Она базируется на отождествлении Летовии из грамоты Миндовга 1253 года Немецкому ордену («дана в Летовии…») с городищем на реке Латава, что находится на севере современной Летувы.

Если поставить под решительное сомнение версии современных историков из Летувы, то остается только два места, где мог короноваться Миндовг: Кернава и Новогрудок.

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