Сенат Чехии предложил мощные меры против России 2 22.04.2021, 7:36

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фото: depositphotos.com

За соответствующую резолюцию проголосовали 62 из 72 сенаторов.

Сенат Чехии призвал правительство расторгнуть соглашение о дружественных отношениях и сотрудничестве с Россией, а также сократить число российских дипломатов в стране до одного.

За соответствующую резолюцию проголосовали 62 из 72 сенаторов, сообщает Чешское телевидение.

В документе говорится, что правительство должно опубликовать всю информацию о взрывах боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году и исключить Россию из тендера на строительство АЭС и другой критической инфраструктуры.

Сенаторы также предложили правительству вынести ситуацию со взрывами на обсуждение Советом безопасности ООН, органами НАТО и ЕС, и попросить другие страны о помощи.

17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов, связанных с российскими спецслужбами. Причиной стало подозрение, что Главное управление Генштаба России причастно к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Позже чешские СМИ сообщили, что там могло находиться оружие для Украины.

Полиция Чехии объявила в розыск двух человек, которые в октябре 2014 года въехали в страну с паспортами граждан России на имена Александра Петрова и Руслана Боширова и пробыли там пять дней — до первого взрыва во Врбетице.

По данным британских спецслужб, они причастны к отравлению ядом Новичок бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери. СМИ также сообщали, что британская полиция нашла третьего подозреваемого, которым оказался гражданин России под вымышленным именем «Сергей Федотов».

Журналисты-расследователи из Bellingcat выяснили, что «Петров» и «Боширов» являются сотрудниками подразделения № 29155 ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой.

Россия в ответ на действия Чехии объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и поручила им покинуть страну до конца 19 апреля.

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